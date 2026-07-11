Logo

Мета има тајно оружје против АИ лажњака: Рјешава проблем који све мучи

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 08:34

Коментари:

0
Тик Ток
Фото: pexels/Solen Feyissa

Мета је креирала нови алат који препознаје невидљиве водене жигове на АИ сликама, чак и ако направите скриншот или их исјечете.

Мета ради на алату за идентификацију слика и видео-снимака креираних помоћу свог новог модела за генерисање слика, под називом Мусе Имаге.

Компанија је приказала рани преглед веб-алата који може да детектује невидљиве водене жигове које користи овај нови модел.

Овај систем воденог жига, назван Content Seal, остаје на свом мјесту "чак и када се слика кропује, компримује, промијени јој се величина или направи снимак екрана ", објашњава Мета у блог објави. "Приказујемо рану верзију алата за детекцију који вам омогућава да проверите да ли слика носи Content Seal водени жиг, што пружа почетни начин који вам помаже да боље разумијете да ли је слика направљена помоћу Мета АИ".

Тик Ток

Наука и технологија

Држава тужила ТикТок: Закон контроверзан, исход неизвјестан

Чини се да је Content Seal донекле нов приступ за Мету. Верзија која је дио модела Мусе Имаге је власничка, иако је компанија раније објављивала опен-соурце верзије ове технологије. Метини нови модели не укључују никакве видљиве водене жигове, за разлику од неких претходних верзија Мета АИ које су додавале мали лого у доњи десни угао.

За сада су Метине могућности детекције ограничене на слике које су креиране или измјењене помоћу Мусе Имаге-а, иако је компанија навела да планира да прошири Цонтент Сеал водене жигове и на видео-снимке генерисане и измјењене вјештачком интелигенцијом. Мета такође ради на засебном моделу за генерисање видеа под називом Мусе Видео, који стиже ускоро.

Занимљиво је да нове могућности детекције изгледа још увијек нису дио саме Мета АИ апликације.

Мета се раније суочавала са критикама због начина на који означава и идентификује материјале генерисане вјештачком интелигенцијом у својим апликацијама. Одбор за надзор саопштио је компанији раније ове године да је забринут јер Мета недосљедно примјењује дигиталне водене жигове на АИ садржај који су креирали њени сопствени алати.

(б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вјештачка интелигенција

Тик Ток

апликације

Коментари (0)

Прочитајте више

Илон Маск

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција Илона Маска затворила дебату: Ово је права истина

1 д

0
Нада за обољеле од мултипле склерозе: Вјештачка интелигенција је нешто открила

Здравље

Нада за обољеле од мултипле склерозе: Вјештачка интелигенција је нешто открила

1 д

0
Самсунг компанија зграда технологија

Наука и технологија

Експлозија профита у Самсунгу због потражње за чиповима – 58,4 милијарде долара за само три мјесеца

3 д

0
Упаљен аларм у Лондону: Вјештачка интелигенција као оружје за нападе

Наука и технологија

Упаљен аларм у Лондону: Вјештачка интелигенција као оружје за нападе

3 д

0

Више из рубрике

Природно једињење из једне биљке се показало као снажно дејство у борби против депресије

Наука и технологија

Природно једињење из једне биљке се показало као снажно дејство у борби против депресије

18 ч

0
Откључавање телефона помоћу лица на андроиду

Наука и технологија

Борба против злостављања дјеце или шпијунажа? Враћа се надзор порука

23 ч

0
Илон Маск

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција Илона Маска затворила дебату: Ово је права истина

1 д

0
Море

Наука и технологија

Научници први пут свједочили стварању нове Земљине коре

1 д

1

  • Најновије

11

57

Будимир: МУП предузео све да скуп у Поточарима протекне без инцидента

11

55

Кошарац: Трајни политички распоред Тривићеве и Станивуковића је опозиција

11

54

Тодић: Сјећање на страдање Козаре не смије бити заборављено

11

48

Кренула на Вимблдон, па поломила браду и избила зубе

11

36

Бивша британска министарка пронађена мртва, осумњичени пуштен на слободу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима