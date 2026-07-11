Мета има тајно оружје против АИ лажњака: Рјешава проблем који све мучи

Аутор:АТВ редакција
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Мета је креирала нови алат који препознаје невидљиве водене жигове на АИ сликама, чак и ако направите скриншот или их исјечете.
Мета ради на алату за идентификацију слика и видео-снимака креираних помоћу свог новог модела за генерисање слика, под називом Мусе Имаге.
Компанија је приказала рани преглед веб-алата који може да детектује невидљиве водене жигове које користи овај нови модел.
Овај систем воденог жига, назван Content Seal, остаје на свом мјесту "чак и када се слика кропује, компримује, промијени јој се величина или направи снимак екрана ", објашњава Мета у блог објави. "Приказујемо рану верзију алата за детекцију који вам омогућава да проверите да ли слика носи Content Seal водени жиг, што пружа почетни начин који вам помаже да боље разумијете да ли је слика направљена помоћу Мета АИ".
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Чини се да је Content Seal донекле нов приступ за Мету. Верзија која је дио модела Мусе Имаге је власничка, иако је компанија раније објављивала опен-соурце верзије ове технологије. Метини нови модели не укључују никакве видљиве водене жигове, за разлику од неких претходних верзија Мета АИ које су додавале мали лого у доњи десни угао.
За сада су Метине могућности детекције ограничене на слике које су креиране или измјењене помоћу Мусе Имаге-а, иако је компанија навела да планира да прошири Цонтент Сеал водене жигове и на видео-снимке генерисане и измјењене вјештачком интелигенцијом. Мета такође ради на засебном моделу за генерисање видеа под називом Мусе Видео, који стиже ускоро.
Занимљиво је да нове могућности детекције изгледа још увијек нису дио саме Мета АИ апликације.
Мета се раније суочавала са критикама због начина на који означава и идентификује материјале генерисане вјештачком интелигенцијом у својим апликацијама. Одбор за надзор саопштио је компанији раније ове године да је забринут јер Мета недосљедно примјењује дигиталне водене жигове на АИ садржај који су креирали њени сопствени алати.
(б92)
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