Аутор:АТВ редакција
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На друштвеној мрежи Икс букнула је велика дебата након што је профил "Британски патриота" објавио листу према којој је Мухамед најпопуларније мушко име за новорођенчад у већини кључних европских метропола.
На листи су се, поред Лондона и Манчестера, нашли Берлин, Брисел, Амстердам, Хаг и Осло, док је Варшава издвојена као изузетак са именом Јан. Аутор објаве је уз ове податке кратко прокоментарисао: "Ремиграција ово може лако да ријеши".
The most popular names of children born in European cities:— The British Patriot (@TheBritLad) July 9, 2026
🇵🇱 Warsaw - Jan
🇬🇧 London - Mohammed
🇬🇧 Manchester - Mohammed
🇩🇪 Berlin - Mohammed
🇧🇪 Brussels - Mohammed
🇳🇱 Amsterdam - Mohammed
🇳🇱 The Hague - Mohammed
🇳🇴 Oslo - Mohammed
Remigration can simply fix this.
Објава је брзо привукла огромну пажњу јавности, а у цијелу причу се укључио и власник платформе Илон Маск.
Илон Маск је лично реаговао на ову виралну објаву тако што је означио свој систем вјештачке интелигенције Грок и поставио директно питање: "Да ли је ово тачно?".
@grok is this true?— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2026
Одговор који је стигао од Грока појаснио је стварно стање на терену и разјаснио статистичке податке:
"Дјелимично тачно", одговорио је Грок. "Варијанте имена Мухамед су на врху листе мушких имена на националном нивоу у Енглеској и Велсу (према званичним подацима ОНС за 2025. годину: око 6.000 дјечака носи ово име, што га чини бројем један већ трећу годину заредом). Такође је број један у многим лондонским општинама и Манчестеру. Исто тако, ово име је недавно било прво и у Ослоу. Најпопуларније име у Варшави заиста је Јан."
Међутим, вјештачка интелигенција је детаљно навела и гдје су уочене нетачности на првобитној листи, откривајући да ипак нису сви наведени градови пали под исти тренд.
"Али то не важи за све градове са листе: Берлин је у 2025. години имао име Ноа на првом мјесту (док је Мухамед на око шестом мјесту), у Бриселу је број један име Адам (иако је Мухамед високо котиран), а Амстердам и Хаг такође имају Адама на првом мјесту", навео је Грок.
Вјештачка интелигенција је на крају закључила да оваква статистика ипак одражава стварне демографске обрасце у појединим градовима са високом стопом имиграције, гдје се варијанте правописа често групишу у званичним статистикама, уз напомену да подаци варирају у зависности од године и тачне методологије која се користи за анализу.
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