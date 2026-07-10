Вјештачка интелигенција Илона Маска затворила дебату: Ово је права истина

The most popular names of children born in European cities:



🇵🇱 Warsaw - Jan

🇬🇧 London - Mohammed

🇬🇧 Manchester - Mohammed

🇩🇪 Berlin - Mohammed

🇧🇪 Brussels - Mohammed

🇳🇱 Amsterdam - Mohammed

🇳🇱 The Hague - Mohammed

🇳🇴 Oslo - Mohammed



Remigration can simply fix this.