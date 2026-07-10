Четири мјесеца након смрти покопан Али Хамнеи

Аутор:АТВ редакција
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Ирански врховни вођа Али Хамени покопан је у најсветијем шиитском светишту у земљи, више од четири мјесеца након што је погинуо у америчко-израелском зрачном нападу на његов комплекс у центру Техерана.
Према наводима иранских државних медија, Хамнеи је у петак покопан у родном Машхаду, у светишту Имама Резе, једном од најважнијих вјерских мјеста за шиитске муслимане, преноси Ал Џазира.
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Сам чин покопа одржан је иза затворених врата, након седмица жалости и масовних комеморација које су, према иранским процјенама, окупиле више од 15 милиона људи широм земље.
На погребним догађањима није се појавио Хамнеијев син и насљедник на положају врховног вође, Моџтаба Кхаменеи, који није виђен у јавности од напада 28. фебруара у којем је његов отац убијен. Тај је напад означио почетак америчко-израелског рата против Ирана.
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Званичне комеморације започеле су прошле суботе у Великој Мосали у Техерану, гдје су десетине хиљада људи одале почаст уз изложени ковчег. Међу узваницима су били и представници Хамаса, Палестинског исламског џихада, Хезболаха и јеменских Хута.
Врхунац опроштаја одржан је у понедјељак, када су милиони људи испунили улице Техерана током десет километара дуге погребне поворке према Тргу Азади. Дан послије неколико стотина хиљада људи окупило се у светом граду Кому, након чега је ковчег превезен у Ирак. Ондје је прошао кроз Наџаф и Карбалу, два најсветија шиитска града, прије него што је враћен у Иран.
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Хамнеијево тијело у четвртак је допремљено у Машхад, гдје је одржана завршна погребна поворка. У поворци су били и ковчези четверо чланова његове породице који су погинули у истом нападу.
Хиљаде окупљених, обучених у црно, носиле су иранске заставе, фотографије покојног вође и транспаренте с револуционарним порукама.
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