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Четири мјесеца након смрти покопан Али Хамнеи

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 07:48

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Човек држи иранску заставу док камион са ковчезима убијеног иранског врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија и чланова његове породице пролази кроз ожалошћене током погребне поворке у Техерану, Иран, у понејдељак, 6. јула 2026.
Фото: AP Photo/Vahid Salemi / Tanjug

Ирански врховни вођа Али Хамени покопан је у најсветијем шиитском светишту у земљи, више од четири мјесеца након што је погинуо у америчко-израелском зрачном нападу на његов комплекс у центру Техерана.

Према наводима иранских државних медија, Хамнеи је у петак покопан у родном Машхаду, у светишту Имама Резе, једном од најважнијих вјерских мјеста за шиитске муслимане, преноси Ал Џазира.

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Сам чин покопа одржан је иза затворених врата, након седмица жалости и масовних комеморација које су, према иранским процјенама, окупиле више од 15 милиона људи широм земље.

На погребним догађањима није се појавио Хамнеијев син и насљедник на положају врховног вође, Моџтаба Кхаменеи, који није виђен у јавности од напада 28. фебруара у којем је његов отац убијен. Тај је напад означио почетак америчко-израелског рата против Ирана.

Сахрана је првобитно требала бити одржан у марту, али одгођена је због ратних сукоба.

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Званичне комеморације започеле су прошле суботе у Великој Мосали у Техерану, гдје су десетине хиљада људи одале почаст уз изложени ковчег. Међу узваницима су били и представници Хамаса, Палестинског исламског џихада, Хезболаха и јеменских Хута.

Врхунац опроштаја одржан је у понедјељак, када су милиони људи испунили улице Техерана током десет километара дуге погребне поворке према Тргу Азади. Дан послије неколико стотина хиљада људи окупило се у светом граду Кому, након чега је ковчег превезен у Ирак. Ондје је прошао кроз Наџаф и Карбалу, два најсветија шиитска града, прије него што је враћен у Иран.

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Хамнеијево тијело у четвртак је допремљено у Машхад, гдје је одржана завршна погребна поворка. У поворци су били и ковчези четверо чланова његове породице који су погинули у истом нападу.

Хиљаде окупљених, обучених у црно, носиле су иранске заставе, фотографије покојног вође и транспаренте с револуционарним порукама.

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