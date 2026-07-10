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Тражи се истрага против Ђанија Инфантина

10.07.2026 08:26

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Тражи се истрага против Ђанија Инфантина
Фото: Tanjug/AP/Eduardo Verdugo

Више десетина посланика Европског парламента позвало је фудбалске савезе чланица Европске уније да подрже истрагу против предсједника Међународне фудбалске федерације (ФИФА) Ђанија Инфантина.

У писму које су потписала 72 европосланика, истиче се да су фудбалски савези према етичком кодексу дужни да позову на одговорност функционере, ако постоје докази да су прекршили правило политичке неутралности, пренијеле су агенције.

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Истрага би требало да установи да ли је Инфантино био умешан у одлуку ФИФА да се америчком фудбалеру Фоларину Балогуну, упркос црвеном картону, омогући да игра сљедећу утакмицу, и да ли је одлука донијета под притиском америчке администрације, наводи се у писму.

Одлука је, према писању медија, донијета након што је предсједник САД Доналд Трамп телефоном интервенисао код Инфантина. Европосланици су затражили да се провјери цијели процес укидања суспензије.

"Прекорачена је једна црвена линија", саопштио је дански социјалдемократски европосланик Нилс Фуглсанг, који је један од тројице иницијатора писма.

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Писмо су потписали посланици из чак шест политичких група у Европском парламенту.

"Фудбал би требало да повезује људе, а не да служи као платформа за политичко фаворизовање. Ако предсједник ФИФА брише границу између спорта и политике, ризикује интегритет те игре", рекао је Фуглсанг.

"Да будемо јасни: Одлука ФИФА да промијени правило о суспензији због црвеног картона током турнира је срамота и изругивање правди", рекао је либерални европосланик и такође аутор писма Бери Ендрус, пренио је портал "политико".

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Тагови :

Ђани Инфантино

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Европски парламент

ФИФА

Фоларин Балогун црвени картон

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