Тражи се истрага против Ђанија Инфантина

Коментари:0
Више десетина посланика Европског парламента позвало је фудбалске савезе чланица Европске уније да подрже истрагу против предсједника Међународне фудбалске федерације (ФИФА) Ђанија Инфантина.
У писму које су потписала 72 европосланика, истиче се да су фудбалски савези према етичком кодексу дужни да позову на одговорност функционере, ако постоје докази да су прекршили правило политичке неутралности, пренијеле су агенције.
Свијет
Катастрофа у Венецуели: И даље расте број погинулих
Истрага би требало да установи да ли је Инфантино био умешан у одлуку ФИФА да се америчком фудбалеру Фоларину Балогуну, упркос црвеном картону, омогући да игра сљедећу утакмицу, и да ли је одлука донијета под притиском америчке администрације, наводи се у писму.
Одлука је, према писању медија, донијета након што је предсједник САД Доналд Трамп телефоном интервенисао код Инфантина. Европосланици су затражили да се провјери цијели процес укидања суспензије.
"Прекорачена је једна црвена линија", саопштио је дански социјалдемократски европосланик Нилс Фуглсанг, који је један од тројице иницијатора писма.
Регион
Ухапшен син хрватског политичара
Писмо су потписали посланици из чак шест политичких група у Европском парламенту.
"Фудбал би требало да повезује људе, а не да служи као платформа за политичко фаворизовање. Ако предсједник ФИФА брише границу између спорта и политике, ризикује интегритет те игре", рекао је Фуглсанг.
"Да будемо јасни: Одлука ФИФА да промијени правило о суспензији због црвеног картона током турнира је срамота и изругивање правди", рекао је либерални европосланик и такође аутор писма Бери Ендрус, пренио је портал "политико".
Фудбал
10 ч0
Фудбал
12 ч0
Фудбал
14 ч0
Фудбал
14 ч0
Најновије
Тренутно на програму