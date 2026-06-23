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Мацут у Бањалуци: Премијер Србије данас са Минићем

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 07:21

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Мацут у Бањалуци: Премијер Србије данас са Минићем
Фото: РТРС

Предсједник Владе Србије Ђуро Мацут посјетиће данас Бањалуку у оквиру наставка континуираних састанака са представницима Републике Српске.

Састаће се са премијером Српске Савом Минићем, као и са предсједником Академије наука и уметности Републике Српске Драгољубом Мирјанићем.

Након тога ће Мацут бити инаугурисан у иностраног члана Академије наука и умјетности Српске.

Планирано је да српски премијер обиђе и Универзитетски клинички центар и разговара са генералним директором Николом Шоботом.

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Тагови :

Ђуро Мацут

Бањалука

АНУРС

Саво Минић

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