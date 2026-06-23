Мацут у Бањалуци: Премијер Србије данас са Минићем

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Србије Ђуро Мацут посјетиће данас Бањалуку у оквиру наставка континуираних састанака са представницима Републике Српске.
Састаће се са премијером Српске Савом Минићем, као и са предсједником Академије наука и уметности Републике Српске Драгољубом Мирјанићем.
Након тога ће Мацут бити инаугурисан у иностраног члана Академије наука и умјетности Српске.
Планирано је да српски премијер обиђе и Универзитетски клинички центар и разговара са генералним директором Николом Шоботом.
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