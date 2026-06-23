Аутор:АТВ редакција
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Виши суд у Београду изрекао је у четвртак пресуду Владимиру и Миљани Кецмановић, родитељима дјечака убице из ОШ "Владислав Рибникар", на поновљеном суђењу. Оба родитеља су осуђена на затворске казне.
Предсједник судског вијећа Драган Мартиновић је током образложења рекао да је дјечак убица имао 211 изостанака у 47 дана од 137 радних дана.
"У писаној документацији се не наводи да је у седмом разреду имао корону. Он је навео да је једном био прехлађен, а осталих пута се правио да је болестан", објаснио је судија.
Он је додао да је дадиља дјечака убице рекла да је помислила да он можда избјегава да иде у школу, "била је убијеђена да није у питању неки органски узрок".
"Миљана Кецмановић му је слала поруке 27. фебруара 2023. године да се спреми да иде у школу, да је немогуће да се осјећа малаксало, да болест траје пар дана, да нема право да више сједи код куће и да је школа обавезна", појаснио је судија.
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Он је додао и да му је на почетку марта слала поруке да ли се спремио за школу, да обавезно оде да надокнади изгубљено, да не може он да одлучује да ли ће ићи или не.
"Суд је утврдио да је немогуће да је дадиља примијетила да избјегава да иде у школу, а да то нису примијетили родитељи са оволиким животним и радним искуством", рекао је судија.
Он је појаснио да о томе свједочи и чињеница да су изостанке оправдавали родитељи и клиника гдје је Владимир запослен.
Он је навео у свом исказу да се често дешавало да остане будан до јутра, да легне око 5.30 часова када је и заспао 3. маја 2023. године.
"Родитељи нису уочили ни овај проблем", рекао је судија и закључио да из овога произилази често неосновано одсуствовање из школе и скраћен период спавања.
Подсјетимо, Владимир је осуђен на 14 година и шест мјесеци затвора, а Миљана Кецмановић на двије године и 11 мјесеци затвора.
Након пресуде Кецмановићима огласио се главни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду Ненад Стефановић, који је навео да ће тужилаштво уложити жалбу поводом висине изречених казни.
Масакр у ОШ „Владислав Рибникар“, од првог хица који је испалио у чувара Драгана, до тренутка када је изашао кроз прозор, трајао је 2 минута и 1 секунду.
Од 66 испаљених хитаца, жртве је погодио са 75 одсто. Утврђено је вјештачењем да је постојала велика брзина пуцања, што је проузроковало грешке у окидању.
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Дјечак убица је испричао да је двије или три недјеље прије масакра одлучио и планирао то да уради. Он је за радним столом написао списак са именима дјеце и направио скицу школе. То је био његов први корак у планирању. То је чувао у фиоци стола.
Такође, претраживао је на интернету "комплекс ниже вриједности и комплекс ниже вриједности су два лица исте медаље", "антисоцијално понашање код дјеце", "ревидирани портрет психопата", „антисоцијални поремећај личности“, "сајт чешка збројевка","волим животиње да ли и даље могу да будем психопата", "зашто ужасни људи и даље могу да воле животиње", "смртна казна у Србији", "Србија уводи доживотне казне без могућности условног отпуста", "разлика између психопата и нормалних људи".
На изрицању пресуде откривено је да је само 2 минута прије него што је дјечак убица крочио у хол школе њему мајка послала поруку.
Дјечак убица кренуо да позове мајку неколико минута прије масакра у Рибникару.
Апелациони суд у Београду укинуо је највећи дио прве пресуде родитељима дјечака убице из ОШ "Владислав Рибникар", Владимиру и Миљани Кецмановић, наводећи "битне повреде поступка".
У образложењу Апелационог суда, првостепени суд је учинио битну повреду одредаба кривичног поступка, наводећи да су разлози пресуде нејасни и противречни изреци пресуде у осуђујућем дијелу у односу на окривљеног Владимира Кецмановића и његову супругу Миљану Кецмановић.
На колико су били првом пресудом осуђени Владимир и Миљана Кецмановић?
Децембра 2025. године судија Вишег суда у Београду изрекао је пресуду Владимиру и Миљани Кецмановић, родитељима дјечака убице који је починио масакр у ОШ "Владислав Рибникар".
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Тада је Владимир Кецмановић био осуђен на 14,5 година робије. Овај дио пресуде је сада укинут.
Миљана Кецмановић је била осуђена на три године затвора. И овај дио пресуде је сада укинут.
Инструктор из стрељане у којој је Владимир Кецмановић обучавао свог сина за руковање оружјем био је осуђен на 15 мјесеци затвора због лажног свједочења. Овај дио пресуде је преиначен.
Апелациони суд је сада одлучио да Немању Маринковића осуди на казну затвора у трајању од 1 године коју ће издржавати у просторијама у којима станује, преноси Блиц.
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