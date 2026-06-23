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Полиција код малољетника у БиХ пронашла дрогу

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 12:28

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Полицијски службеници Полицијске управе Груде су 23. јуна 2026. године око 00:50 сати, током редовне контроле саобраћаја у Улици Витеза Ранка Бобана, зауставили и контролисали путничко моторно возило марке Фиат.

“Приликом поступања код једног малољетног путника у возилу пронађена је провидна ПВЦ врећица са прашкастом материјом која својим изгледом асоцира на опојну дрогу типа „спеед“”, навели су из МУП-а ЗХК.

Како су казали наведена материја је, у складу са законским прописима, изузета, а о догађају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Западнохерцеговачког кантона.

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Након комплетирања предмета, Полицијска управа Груде ће против малољетника надлежном тужилаштву поднијети извјештај због сумње да је починио кривично дјело „Посједовање и омогућавање уживања опојних дрога“ из члана 239. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине.

(Црна-Хроника)

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Тагови :

Полиција

Дрога

малољетници

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