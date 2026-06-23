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Дјечак (14) пао са висине од 10 метара: Задобио тешке повреде кичме

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 09:16

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Стравична несрећа догодила се синоћ на Новом Београду, када је четрнаестогодишњи дјечак тешко повријеђен након пада са висине од преко 10 метара.

Како сазнаје Телеграф.рс, тинејџер се у вечерњим сатима играо са групом другара на једном брду на Новом Београду. Према првим и незваничним информацијама, сумња се да је усљед тренутка непажње изгубио равнотежу и стрмоглавио се у провалију дубоку више од десет метара.

На лице мјеста одмах је стигла екипа Хитне помоћи, као и полиција.

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"Дјечак је у сјвесном стању, али са видно тешким повредама, колима Хитне помоћи хитно транспортован у болницу. Дијагностиком је утврђено да је задобио тешке повреде кичме, односно озбиљне преломе пршљенова", наводи извор упућен у случај.

О овом језивом инциденту одмах су обавијештени надлежна полицијска управа, као и дежурно тужилаштво.

На мјесту несреће обављен је увиђај, а детаљна полицијска истрага утврдиће све тачне околности и мотиве који су довели до ове замало кобне дјечије игре.

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Тагови :

Београд

повријеђен дјечак

незгода

Полиција

Хитна помоћ

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