Дјечак (14) пао са висине од 10 метара: Задобио тешке повреде кичме

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Стравична несрећа догодила се синоћ на Новом Београду, када је четрнаестогодишњи дјечак тешко повријеђен након пада са висине од преко 10 метара.
Како сазнаје Телеграф.рс, тинејџер се у вечерњим сатима играо са групом другара на једном брду на Новом Београду. Према првим и незваничним информацијама, сумња се да је усљед тренутка непажње изгубио равнотежу и стрмоглавио се у провалију дубоку више од десет метара.
На лице мјеста одмах је стигла екипа Хитне помоћи, као и полиција.
Хроника
Хаос испред кладионице: Претукао суграђанина, разбио врата, па напао полицију
"Дјечак је у сјвесном стању, али са видно тешким повредама, колима Хитне помоћи хитно транспортован у болницу. Дијагностиком је утврђено да је задобио тешке повреде кичме, односно озбиљне преломе пршљенова", наводи извор упућен у случај.
О овом језивом инциденту одмах су обавијештени надлежна полицијска управа, као и дежурно тужилаштво.
На мјесту несреће обављен је увиђај, а детаљна полицијска истрага утврдиће све тачне околности и мотиве који су довели до ове замало кобне дјечије игре.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 ч0
Хроника
4 ч0
Регион
4 ч1
БиХ
4 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
14 ч0
Најновије
13
01
12
58
12
57
12
45
12
45
Тренутно на програму