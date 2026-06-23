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Град прекривен димом: Погледајте размјере пожара у Мостару

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 08:26

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Пожар
Фото: АТВ

Пожар на депонији Уборак код Мостара и даље је активан, а град је јутрос прекривен густим димом који се шири са пожаришта.

Због великог пожара који је јуче захватио депонију Уборак и проузроковао готово потпуну материјалну штету на том локалитету, Град Мостар прогласио је ванредно стање како би омогућио брзо и оперативно д‌јеловање надлежних служби у санирању посљедица и организацији привременог збрињавања отпада.

Пожар у Мостару

Градови и општине

Познат узрок пожара на депонији Уборак у Мостару?

Градоначелник Мостара Марио Кордић јуче је изјавио да је пожар изазвао огромну штету на депонијском пољу, али и забринутост грађана због дима који се надвио над градом.

"Одмах након дојаве на терен су изашле све надлежне службе – ватрогасци, полиција, хитна помоћ и друге службе. Затекли смо огроман пожар који је девастирао локалитете Буђевци и Уборак. Изгорјела је рециклажна хала с комплетним постројењима, оштећена је опрема на депонији, а захваљујући напорима ватрогасаца спасена је управна зграда", рекао је Кордић.

Командант Штаба цивилне заштите Херцеговачко-неретванске жупаније Адил Шута оцијенио је да је ријеч о еколошкој катастрофи чије ће се пуне посљедице тек сагледати.

Погледајте размјере пожара:

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Тагови :

Мостар

Уборак

пожар

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