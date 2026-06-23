Шта вам све од докумената треба за поврат ПДВ-а на некретнину

Аутор:АТВ редакција
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Управни одбор Управе за индиректно опорезивање (УО УИО) БиХ, је са великим закашњењем у односу на првобитне рокове, јуче, 22.јуна, усвојио допуну Правилника о примјени Закона о порезу на додату вриједност (ПДВ) што је био посљедњи предуслов за поврат тог пореза становницима Српске и ФБиХ приликом куповине прве некретнине.
Право на поврат ПДВ-а, уз испуњене услове и захтјев, имају пунољетне особе са сталним пребивалиштем у БиХ приликом куповине првог новоизграђеног индивидуалног стамбеног објекта и/или економски дјељиве цјелине у склопу новоизграђеног колективног стамбеног објекта на територији БиХ, односно први стан чији промет подлијеже обавези обрачуна и плаћања ПДВ- а, пише Глас Српске.
То право купац првог стана може остварити за површину до 40 квадратних метара, а ако се одлучи да право користи и за чланове његовог породичног домаћинства тада се површина може увећати до 15 квадрата по члану.
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"Уколико купац првог стана купује стан површине која је већа од површине за коју има право на поврат ПДВ-а, у том случају право на поврат ПДВ-а може да оствари сразмјерно до износа ПДВ-а који одговара површини стана за коју куповину испуњава услове, у складу са обрачунским вриједностима - пише у Правилнику који је усвојио УО УИО БиХ.
Прописани су и услови под којима купац првог стана може да оствари право на поврат ПДВ -а.
Први услови говори да је то могуће ако у периоду 10 година прије дана ступања на снагу допуна Закона о ПДВ из 2025. до дана подношења захтјева није имао у власништву, заједничком власништву, односно сувласништву стан у БиХ, укључујући станове који су означени као апартмани и слично.
Други услов је да је продавац стана обрачунати ПДВ за стан који је предмет купопродаје пријавио у еИспорукама и уплатио на Јединствени рачун којег води УИО као саставни дио мјесечних обавеза у складу са Законом о ПДВ-у.
"Затим да је до момента подношења захтјева за поврат ПДВ-а, укупно уговорена купопродајна цијена стана са укљученим ПДВ-ом у цијелости исплаћена продавцу стана уплатом на трансакциони рачун продавца или на одговарајуће друге рачуне ако се стан продаје под другим околностима као што су продаја стана у извршном поступку када се уплата постигнуте купопродајне цијене стана са ПДВ у цјелости или дјелимично може вршити уплатом на одговарајуће рачуне других лица и слично", пише у акту УИО.
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Још један од услова јесте да члан његовог породичног домаћинства нема или није имао у власништву, заједничком власништву, односно сувласништву стан на територији БиХ у периоду 10 година прије ступања на снагу Закона о допунама Закона о ПДВ до дана подношења захтјева и то само када купац првог стана одлучи да то право користи.
Уколико је, како је прецизирано, куповина првог стана извршена заједнички од стране два или више физичких лица, право на поврат ПДВ-а има само један од купаца на површину из става (2) овог члана, док остали купци могу остварити право на поврат ПДВ-а као чланови породичног домаћинства, уз испуњење прописаних услова.
Захтјев за поврат ПДВ-а се подноси на посебном обрасцу ЗКПС - Захтјев купца првог стана за поврат ПДВ-а, уз који се доставља и документација у форми оригинала или овјерене копије.
Дио докумената биће потребно доставити за сваког од чланова породичног домаћинства за којег се тражи поврат купац првог стана.
Право на поврат ПДВ не може да оствари лице које је као купац првог стана раније остварило право на поврат ПДВ-а те оно на име којег је, као члана породичног домаћинства, купац првог стана остварио поврат ПДВ с тим да исти може остварити право на поврат при куповини првог стана у површини и износу умањеном за већ искориштено право.
"То право нема лице које не испуњава неки од услова прописаних те за којег би се утврдило да на преварним радњама или противзаконитим пословима заснива свој захтјев за поврат ПДВ код куповине стана", пише у Правилнику, уз опаску да право на поврат ПДВ-а није преносиво и не може се наслиједити.
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"Изузетно, право на поврат се може наслиједити само уколико је купац стана захтјев за поврат ПДВ-а према УИО поднио прије наступања његове смрти, у којем случају се право преноси на насљеднике сагласно грађанским прописима који регулишу материју насљеђивања и исти су солидарно одговорни у случају накнадног обрачуна и наплате ПДВ који је био предмет поврата", прописано је актом који је усвојен у УО УИО БиХ.
Захтјев за поврат пореза подноси се надлежној организационој јединици УИО у регионалном центру, према сједишту продавца стана.
"Организациона јединица по спроведеном поступку провјере испуњености услова за остваривање права на поврат ПДВ-а, рјешењем одлучује о захтјеву у року од шест мјесеци од дана подношења уредног захтјева", прописано је Правилником.
Лице којем је одобрен поврат ПДВ по основу куповине првог стана, не може отуђити набављени стан прије истека рока од 5 година рачунајући од дана када му је рјешење којим је одобрен поврат уручено и ово ограничење ће се, како је прецизирано, евидентирати код органа надлежног за имовинско правне односе.
У супротном, биће дужан платити ПДВ увећан за припадајући износ камате која се редовно рачуна на износе индиректних пореза.
Максималан износ поврата ПДВ-а који се може остварити по једном захтјеву купца првог стана не може износити више од 24.557,74 КМ од суме плаћеног ПДВ-а.
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