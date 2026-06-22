Чекају нас паклене врућине: Температура ове седмице и до 37 степени!

Аутор:АТВ редакција
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У наредном периоду очекује се врло топло и спарно вријеме.
Од понедjељка до сриједе врло топло и спарно. На истоку и југу нестабилно уз повремене локалне пљускове са грмљавином. Понегдје на истоку је могућа и појава града, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха. Уторак и сриједу, температуре ће се кретати од 28°С до 33°С, на југу топлије до 37°С, у вишим предјелима од 24°С, а од четвртка све топлије.
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