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Чекају нас паклене врућине: Температура ове седмице и до 37 степени!

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 22:38

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Чекају нас паклене врућине: Температура ове седмице и до 37 степени!

У наредном периоду очекује се врло топло и спарно вријеме.

Од понедjељка до сриједе врло топло и спарно. На истоку и југу нестабилно уз повремене локалне пљускове са грмљавином. Понегдје на истоку је могућа и појава града, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха. Уторак и сриједу, температуре ће се кретати од 28°С до 33°С, на југу топлије до 37°С, у вишим предјелима од 24°С, а од четвртка све топлије.

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