Амиџић о борби за поврат ПДВ-а на прву некретнину: У ФБиХ нису могли издржати притисак

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ Срђан Амиџић говорио је за АТВ о сједници УО УИО на којој је усвојен Правилник о примјени Закона о ПДВ-у који се односи на куповину прве некретнине.
Амиџић каже да је на сједници поново био захтјев да се расправља о питањима везаним за поравнање и коефицијент због чега су у ФБиХ кочили усвајање Правилника и отварање Граничног прелаза у Градишци, али да за то нису добили подршку из Републике Српске.
"Добили смо ситуацију да кроз истрајавање за оно што мислимо да је добро, ријешили смо и једно и друго. Гранични прелаз у Градишци ради и преко њега поред Срба прелазе и Бошњаци и Хрвати. Усвојен је и Правилник о поврату ПДВ-а на прву некретнину. То неће враћати само људи који живе у Републици Српској, него и у ФБиХ. Можете покушати да политички уцјењујете, али оно што ми зацртамо и што почнемо ми то и завршимо. Не дозвољавамо да нас неко условљава. Криво ми је што је неко на оваквим темама покушавао те ствари да ураде. Овај правилник је требало да буде усвојен у 11. мјесецу прошле године, када су се створиле претпоставке. Неко је мислио да то може да буде политички алат, али не може", каже Амиџић.
Он истиче да је сада најважније то да сви који немају или нису имали ријешено стамбено питање до овог момента, могу рачунати на поврат ПДВ-а који може ићи и до 25.000 КМ, а уплата иде директно на рачун појединца који остварује право.
"Не можете рећи да је битније да се врати дуг према ФБиХ, а да се не врати дуг према Републици Српској. Ако ми то не урадимо, нећемо отворити Гранични прелаз и усвојити Правилник о поврату ПДВ-а на прву некретнину. Е хоћете. Дугови треба да се међусобно испребијају и то није ништа спорно, али није повезано са овим тачкама дневног реда. Дошли смо сада у ситуацију да се отвори и ГП у Градишци и да имамо усвојен Правилник".
Амиџић подсјећа да Влада Републике Српске субвенционише каматну стопу, разговара се о смањивању накнаде када су у питању нотарске услуге, а ИРБ је почео да даје директно кредите када су у питању стамбени кредити чиме су додатно смањене каматне стопе.
Он поручује да је ова мјера скупа и да ће Владу Српске коштати у пуном капацитету и до 50 милиона КМ, али је то мјера на коју су се одлучили.
"Као што сви знају, то је иницијатива предсједника Додика. Дуго је трајало, у једном моменту сам мислио да је и то проблем што је иницијатива Милорада Додика. Али, то је у интересу свих који живе у БиХ. Најбитнија ствар је да је то данас усвојено", рекао је Амиџић.
"Право на поврат ПДВ-а имају све особе од момента усвајања. Ступио је на снагу 12. априла 2025. године који су се укњижили након тог датума. Купопродајни уговори немају никакве везе. Уколико сте се укњижили иза тог датума, имате право на поврат ПДВ-а ако је то ваша прва некретнина. Јесмо чекали на усвајање правилника, више пута сам рекао, од суштинског интереса за Републику Српску нећемо одустати, али истовремено нећемо оштетити никога од грађана. Истина је да ће неки људи чекати дуже, али с обзиром да се максимални износ усклађује са просјечном цијеном квадрата, да сте урадили поврат у 2025. години он би био мањи него овај поврат у 2026. години".
"Право имају све особе које по први пут рјешавају стамбено питање и који у свом власништву/сувласништву/заједничкој имовини немају стамбену јединицу. Има се право поврата на 40 квадрата по просјечној цијени коју утврђује Агенција за статистику. Био је приговор да не иде максимална цијена, јер купујете екстра луксузан стан па тражите да се врати велики дио ПДВ-а. Узима се у обзир просјечна цијена, 40 квадрата и по члану домаћинства по 15 квадрата".
Амиџић истиче да су се потрудили да процедура буде што једноставнија и да је за подношење захтјева потребно 13 докумената.
Зашто правилник није усвојен раније, Амиџић каже да је БиХ компликована земља и да би најбоље било да ФБиХ одлучује за себе, а Српска за себе.
"Нама је стало да се то усвоји јер је то иницијатива која је потекла из Републике Српске. Они су осјетили моменат и рекли, у реду, ми ћемо дати подршку за то, а ви дајте подршку за нека друга питања. Онда уђете у моменат политичког условљавања. Онда можете да пристанете на условљавање, јер смо ми то гурали као иницијативу из Републике Српске, или да уђете у борбу и кажете, нећете нас уцјењивати. Али, направићемо ситуацију да ви не можете издржати притисак да једну добру ствар кочите. Онда смо почели медијски да комуницирамо да су они наносили штету и људима који живе у ФБиХ. И тамо људи рјешавају прву некретнину, и тамо прелазе преко ГП у Градишци", каже Амиџић.
Он поручује да су направили довољно притиска и када су показали да нису спремни за компромис, у ФБиХ су попустили јер нису могли да издрже притисак.
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