Амиџић: Истрајали смо до краја - грађани ће лакше до прве некретнине

Аутор:АТВ редакција
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Оно што смо наумили да завршимо, завршили смо. Драго нам је да смо кроз истрајавање дошли у ситуацију да је данас усвојен Правилник о поврату ПДВ-а на прву некретнину, изјавио је предсједавајући Управног одбора УИО БиХ Срђан Амиџић.
Амиџић је истакао да ће ово рјешење омогућити свим становницима Републике Српске и Федерације БиХ да знатно лакше ријеше своје стамбено питање.
"Ово је веома битно да људи могу да дођу на лакши начин до прве некретнине, јер су цијене стварно отишле горе", поручио је Амиџић.
БиХ
Усвојен Правилник о поврату ПДВ-а на прву некретнину
Он је изразио жаљење што је ово питање у једном тренутку било сведено на политику и процедуре, иако се, како каже, радило о потреби да се покаже како БиХ, као земља, може да доноси нормалне одлуке за добробит грађана.
"Мени је криво што је живот грађана у једном моменту био сведен на политику и на различите политичке одлуке. Ово није било питање нормалног функционисања. Нисмо дозволили да ово питање буде условљено ничим другим", закључио је Амиџић.
Очекује се да ће примјена овог правилника значајно растеретити буџет младих брачних парова и свих оних који први пут купују некретнину, пружајући им директну финансијску олакшицу у времену високих цијена некретнина.
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