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Осумњиченом за напад на поштара у Сарајеву одређен притвор

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 13:31

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

На приједлог поступајуће тужитељке Тужилаштва КС, Општински суд у Сарајеву одредио је једномјесечни притвор Бењамину Муминовићу, осумњиченом за кривично дјело тешка тјелесна повреда.

Како је саопштено из Тужилаштва КС, притвор му је одређен због опасности да би боравком на слободи могао поновити кривично дјело.

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Муминовић се сумњичи да је 18. јуна 2026. године у сарајевској општини Ново Сарајево, приликом мимоилажења на улици, поштара који је тог дана дијелио пошту два пута убо оштрим предметом у леђа, пише Радио Сарајево.

У нападу је поштар задобио тешке тјелесне повреде, због чега му је указана љекарска помоћ.

Осумњиченог је непосредно након напада лишио слободе службеник Федералне управе полиције који се у том тренутку налазио у близини мјеста догађаја. Након интервенције, осумњичени је предат полицијским службеницима МУП-а КС.

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Из МУП-а КС раније су навели и да ће у поступање бити укључен Центар за ментално здравље, а истрага о околностима напада је у току.

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Тагови :

Сарајево

поштар

Притвор

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