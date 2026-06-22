Нестала жена у Мостару: Извела пса у шетњу, од тада јој се губи сваки траг

Аутор:АТВ редакција
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Женска особа нестала је на подручју Мостара, потврђено је из МУП-а ХНК.
Према званичним информацијама, нестанак је пријављен Полицијској станици Мостар Центар у недјељу, 21. јуна 2026. године.
Пријаву је поднио Т.А., који је навео да је његова супруга H.W. (1964) око 21:00 сати напустила стан у улици Алексе Шантића у Мостару, како би прошетала њиховог пса, након чега се није вратила кући.
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У тренутку нестанка, како је саопштено, на себи је имала бијелу мајицу с натписом 'Левис' и наочаре за вид. Са њом је био и пас са црвеном огрлицом.
Из полиције апелују на грађане да, уколико имају било какву информацију о несталој особи или је уоче, одмах контактирају најближу полицијску станицу.
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