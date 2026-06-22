Након десет дана преминуо моториста повријеђен у тешкој несрећи

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац С.Б. (1981.) преминуо је у мостарској болници након што је тешко повријеђен у саобраћајној несрећи која се догодила на Новој градској магистрали у насељу Доња Махала у Мостару, сазнаје "Херцеговина.инфо" из неслужбених извора.
Несрећа се догодила 12. јуна око 17 сати, када су учествовала два мотоцикла, Сузуки којим је управљао С.Б. (1981.) и Јамаха коју је возио Г.С. (1993.). У судару су оба возача задобила тешке тјелесне повреде.
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С.Б. је од тренутка несреће био у изузетно тешком стању, у дубокој коми, са вишеструким преломима лобање, тешким оштећењима мозга и другим повредама по тијелу. Љекари су раније наводили да су прогнозе за његов опоравак биле минималне.
Током трајања истраге, из болнице је потврђено да се пацијент налази у критичном стању, уз озбиљне повреде главе и врло лошу прогнозу. У несрећи је настала и значајна материјална штета на мотоциклима, а саобраћај на дијелу магистрале био је привремено обустављен у смјеру југа.
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Увиђај су обавили службеници Полицијске управе Мостар, а о догађају је обавијештен и дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона.
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