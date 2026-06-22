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Мајсторовић након пожара: Комшија ми је све запалио, нападао ме сјекиром

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 09:59

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Пожар у Дервенти
Фото: Дервентски лист

Срђан Мајсторовић, син власника радионице "Мајсторовић" у Дервенти, која је ноћас изгорјела, рекао је за "Независне новине" да им је имовину запалио први комшија, те да штета износи милион марака.

"Људски фактор је у питању. Пожар је подметнут, човјек ми је запалио кућу, радионицу, све. То је први комшија. Никад нисмо били у сукобу. Нападао ме је сјекиром, а ево сада ми је узео све што сам имао", рекао је Мајсторовић за "Независне новине".

Према његовим ријечима, штета је већа од милион КМ.

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Изгорјела је, додаје, кућа, фирма, седам - осам возила.

"Ми смо се ишчупали у минут, ево дијете ми је у Хитној", рекао је Мајсторовић.

Подсјетимо, радионица Мајсторовић, али и кућа, потпуно су изгорјеле у великом пожару који је рано јутрос, у понедјељак, 22. јуна, избио у Дервенти.

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Срђан Мајсторовић

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