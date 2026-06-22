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Полиција испитује наводе: Младић избоден на улици због погледа?

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 09:03

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У београдском насељу Бежанијска коса синоћ око 22 сата дошло је до инцидента у којем је ножем повријеђен И. П. (28).

Док оштећени тврде да је сукоб избио без икаквог разлога, полиција интензивно провјерава све детаље и испитује истинитост ових навода.

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Напад се одиграо на углу улица Хуга Клајна и Исмета Мујезиновића, а повријеђени младић је са убодном раном у предјелу груди превезен у КБЦ Земун.

Сукоб почео након питања "Јел има неки проблем?"

Повријеђени И. П. (28) био је у друштву Б. М. (23) и малољетне дјевојке. Према ономе што су они испричали полицијској патроли, до напада је дошло док су се кретали Улицом Исмета Мујезиновића.

Како они тврде, у пролазу су се мимоишли са двојицом непознатих, највјероватније малољетних младића. Према њиховим ријечима, након краћег погледа, та двојица младића су их питала "Јел има неки проблем?", да би одмах након тога један од њих извадио нож и убо И. П. у груди. Други младић из друштва, Б. М., изјавио је да је том приликом задобио повреде главе,

Полиција провјерава све наводе и тражи снимке

Иако су оштећени до детаља описали овај наводни сусрет, полиција са опрезом приступа њиховим изјавама. Како сазнаје Телеграф.рс, читава прича о "случајном сукобу због попреког погледа" тренутно се детаљно провјерава.

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Надлежни органи предузимају све мјере како би утврдили да ли се догађај одиграо баш онако како су оштећени испричали. Између осталог, провјеравају се надзорне камере са околних објеката и испитују се потенцијални мотиви који су могли да доведу до овог сукоба.

Истрага је у току.

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Тагови :

Београд

физички напад

напад ножем

Полиција

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