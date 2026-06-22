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Судија открио детаље из исказа дјечака убице: ''У мајку је имао највише повјерења''

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 07:58

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Судија открио детаље из исказа дјечака убице: ''У мајку је имао највише повјерења''

Виши суд у Београду изрекао је у четвртак пресуду Владимиру и Миљани Кецмановић, родитељима дјечака убице из ОШ "Владислав Рибникар", на поновљеном суђењу.

Оба родитеља су осуђена на затворске казне. Предсједник судског вијећа Драган Мартиновић је током образложења пресуде открио да је дјечак убица имао страх од мајке, што показује и његов исказ.

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Како је судија објаснио, дјечак убица је приликом свог исказа рекао да је, након уласка у школу, имао намјеру да позове мајку, “јер се уплашио”.

– У мајку је имао највише повјерења, али се плашио њене реакције. Не њеног реаговања, већ цијелог сазнања о тој ситуацији. Он је прије изабрао да уђе у школу и испали велику количину метака коју је понио, него да о свом плану обавијести мајку. Плашио се њеног сазнања да је то планирао – појаснио је судија Мартиновић, преноси Блиц.

Осуђени на затворске казне

Подсјетимо, Владимир је осуђен на 14 година и шест мјесеци затвора, а Миљана Кецмановић на двије године и 11 мјесеци затвора.

Након пресуде Кецмановићима огласио се главни јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду Ненад Стефановић, који је навео да ће тужилаштво уложити жалбу поводом висине изречених казни.

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Масакр у ОШ “Владислав Рибникар”, од првог хица који је испалио у чувара Драгана, до тренутка када је изашао кроз прозор трајао је 2 минута и 1 секунду.

Од 66 испаљених хитаца, жртве је погодио са 75 одсто. Утврђено је вјештачењем да је постојала велика брзина пуцања што је проузроковало грешке у окидању.

Дјечак убица је испричао да је двије или три недјеље прије масакра одлучио и планирао то да уради. Он је за радним столом написао списак са именима дјеце и направио скицу школе. То је био његов први корак у планирању. То је чувао у фиоци стола.

Такође, претраживао је на интернету “комплекс ниже вриједности и комплекс ниже вриједности су два лица исте медаље”, “антисоцијално понашање код дјеце”, “ревидирани портрет психопата”, “антисоцијални поремећај личности”, “сајт чешка збројевка”, “волим животиње да ли и даље могу да будем психопата”, “зашто ужасни људи и даље могу да воле животиње”, “смртна казна у Србији”, “Србија уводи доживотне казне без могућности условног отпуста”, “разлика између психопата и нормалних људи”.

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На изрицању пресуде откривено је да је само 2 минута прије него што је дјечак убица крочио у хол школе њему мајка послала поруку.

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Тагови :

Коста Кецмановић

Владислав Рибникар

Владимир Кецмановић

Миљана Кецмановић

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