Logo

Управни одбор УИО данас одлучује о поврату ПДВ-а на прву некретнину

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 07:18

Коментари:

0
Зграда Управног одбора УИО у Бањалуци.
Фото: Screenshot/Youtube

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ данас би у Бањалуци требало да разматра Правилник о примјени Закона о ПДВ-у, чије усвајање представља посљедњу препреку за почетак оперативног поврата ПДВ-а на куповину прве некретнине.

Иако су законске измјене које омогућавају овај поврат одавно усвојене, грађани који су купили свој први стан или кућу још увијек чекају на конкретну примјену у пракси. Све док Управни одбор УИО БиХ не усвоји овај правилник, процес поврата остаје „замрзнут“.

Шта је још на дневном реду?

Поред важног правилника о првој некретнини, чланови Управног одбора данас ће разматрати и неколико других битних тачака, међу којима су:

  • Расподјела прихода: Утврђивање привремених коефицијената за расподјелу прихода од индиректних пореза.
  • Финансијска поравнања: Доношење одлука о поравнањима између корисника, што је кључно за несметано функционисање буџетског система.

Сједница ће се одржати у сједишту Управе за индиректно опорезивање у Бањалуци.

Ово питање је од великог значаја за многе младе брачне парове и грађане који први пут рјешавају стамбено питање, а усвајање Правилника би коначно требало да стави тачку на неизвјесност и омогући им кориштење законског права на поврат пореза.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ПДВ

Право на поврат ПДВ-а

УИО БиХ

Управни одбор УИО

Коментари (0)

Прочитајте више

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму

Република Српска

Цвијановићева наставља посјету Израелу

22 мин

0
Спремите се за температурни шок: Стиже "временска бомба"

Друштво

Спремите се за температурни шок: Стиже "временска бомба"

22 мин

0
Експлозија у индустријском граду у Катару.

Свијет

Експлозија у Катару: Најмање 54 особе повријеђене, 18 се води као нестало

28 мин

0
Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Свијет

Прва исповијест мајке чијег је сина прегазио возач из БиХ

29 мин

0

Више из рубрике

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму

Република Српска

Цвијановићева наставља посјету Израелу

22 мин

0
Небојша Вукановић и Милан Благојевић

Република Српска

Благојевић стаје на црту Вукановићу?

9 ч

11
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Сви знају гдје је међуентитетска линија

10 ч

2
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму

Република Српска

Цвијановић у колумни за израелски медиј: Пратимо вашу борбу за опстанак и суверенитет

12 ч

1

  • Најновије

07

32

Багеи: Технички тимови делегација САД и Ирана данас настављају преговоре

07

31

Зеничанин ударио продавца, па му упутио језиве пријетње

07

24

Дончић: Можда ћу једног дана доћи у Црвену звезду

07

18

Управни одбор УИО данас одлучује о поврату ПДВ-а на прву некретнину

07

12

Спремите се за температурни шок: Стиже "временска бомба"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима