Управни одбор УИО данас одлучује о поврату ПДВ-а на прву некретнину

Аутор:АТВ редакција
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Управни одбор Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ данас би у Бањалуци требало да разматра Правилник о примјени Закона о ПДВ-у, чије усвајање представља посљедњу препреку за почетак оперативног поврата ПДВ-а на куповину прве некретнине.
Иако су законске измјене које омогућавају овај поврат одавно усвојене, грађани који су купили свој први стан или кућу још увијек чекају на конкретну примјену у пракси. Све док Управни одбор УИО БиХ не усвоји овај правилник, процес поврата остаје „замрзнут“.
Поред важног правилника о првој некретнини, чланови Управног одбора данас ће разматрати и неколико других битних тачака, међу којима су:
Сједница ће се одржати у сједишту Управе за индиректно опорезивање у Бањалуци.
Ово питање је од великог значаја за многе младе брачне парове и грађане који први пут рјешавају стамбено питање, а усвајање Правилника би коначно требало да стави тачку на неизвјесност и омогући им кориштење законског права на поврат пореза.
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