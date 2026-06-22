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Цвијановићева наставља посјету Израелу

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 07:12

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Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у Израелу - посјета Цркви Светог гроба у Јерусалиму
Фото: Željka Cvijanović/Instagram

Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијанвић, наставља званичну посјету Израелу.

Данас је планиран састанак са израелским министром спољних послова Гидеоном Саром, а у вечерњим часовима Цвијановићева би требало да се обрати на Међународном самиту политика ЈНС, на којем учествује и израелски премијер Бењамин Нетанјаху.

Он је синоћ, у поздравном говору, захвалио српском члану Предсједништва на учешћу на самиту, заједно са, како је рекао, бројним пријатељима Израела.

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Цвијановићева је јуче разговарала и са предсједникм Израела, Исаком Херцогом, Цвијановићева је током боравка у Израелу разговарала и са израелским предсједником Исаком Херцогом о унапређењу односа Српске и Израела, са посебним акцентом на јачање економских веза, а било је ријечи и о политичкој ситуацији у БиХ и региону.

Посјетила је и Меморијални центар јеврејских жртава "Јад Вашем" у Јерусалиму.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Израел

Српски члан предсједништва БиХ

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