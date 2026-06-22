Цвијановићева наставља посјету Израелу

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијанвић, наставља званичну посјету Израелу.
Данас је планиран састанак са израелским министром спољних послова Гидеоном Саром, а у вечерњим часовима Цвијановићева би требало да се обрати на Међународном самиту политика ЈНС, на којем учествује и израелски премијер Бењамин Нетанјаху.
Он је синоћ, у поздравном говору, захвалио српском члану Предсједништва на учешћу на самиту, заједно са, како је рекао, бројним пријатељима Израела.
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Цвијановићева је јуче разговарала и са предсједникм Израела, Исаком Херцогом, Цвијановићева је током боравка у Израелу разговарала и са израелским предсједником Исаком Херцогом о унапређењу односа Српске и Израела, са посебним акцентом на јачање економских веза, а било је ријечи и о политичкој ситуацији у БиХ и региону.
Посјетила је и Меморијални центар јеврејских жртава "Јад Вашем" у Јерусалиму.
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