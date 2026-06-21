Хорор у БиХ: Из ловачке пушке убио супругу

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Миричина код Грачанице догодио се још један случај стравичног убиства.
Све се одвијало око 19.30, а како се наводи мјештанин С. К. (66) у засеоку Миричина Поље, у дворишту породичне куће из ловачке пушке убио је супругу.
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Након тога је покушао да почини самоубиство пуцавши себи у главу, али је преживио.
Он је у тешком стању пребачен у УКЦ Тузла. Мјесто убиства и покушаја самоубиства обезбјеђују полицијски службеници ПУ Грачаница, преноси Аваз.
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