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Хорор у БиХ: Из ловачке пушке убио супругу

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 22:07

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Хорор у БиХ: Из ловачке пушке убио супругу
Фото: Unsplash

У мјесту Миричина код Грачанице догодио се још један случај стравичног убиства.

Све се одвијало око 19.30, а како се наводи мјештанин С. К. (66) у засеоку Миричина Поље, у дворишту породичне куће из ловачке пушке убио је супругу.

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Након тога је покушао да почини самоубиство пуцавши себи у главу, али је преживио.

Он је у тешком стању пребачен у УКЦ Тузла. Мјесто убиства и покушаја самоубиства обезбјеђују полицијски службеници ПУ Грачаница, преноси Аваз.

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Тагови :

Убиство

Самоубиство

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