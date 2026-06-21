Бањалучки ватрогасци објавили стравичне фотографије трагедије у Пријаковцима

Аутор:АТВ редакција
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Три особе погинуле су, а три су задобиле повреде, у трагичној несрећи која се у субору, 20. јуна десила у мјесту Пријаковци код Бањалуке.
Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука објавила је стравичне фотографије са мјеста несреће.
Фотографије свједоче о силини удара у којем су четири аутомобила потпуно смрскана.
Подсјећамо, дојава о овој тешкој несрећи примљена је у суботу у 14.39 часова, након чега су спасиоци и медицинске екипе хитно изашли на терен. Призор који су затекли био је потресан – три особе су, нажалост, подлегле повредама на лицу мјеста, док су три особе превезене у болницу.
У несрећи је повријеђена трочлана руска породица, брачни пар и њихово осмогодишње дијете, који су хитно збринути у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.
Амбасада Русије у Босни и Херцеговини потврдила је да прати стање повријеђених држављана и да су у контакту са надлежним органима.
И док се љекари боре за живот повријеђених, јавност је и даље у шоку због епилога ове драме на магистралном путу. Идентитет настрадалих особа, двије женске и једне мушке особе, још увијек није званично саопштен, а истрага о узроцима овог ужаса је у току.
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