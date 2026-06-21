Logo

Бањалучки ватрогасци објавили стравичне фотографије трагедије у Пријаковцима

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 17:51

Коментари:

3
Несрећа у Пријаковцима
Фото: Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука

Три особе погинуле су, а три су задобиле повреде, у трагичној несрећи која се у субору, 20. јуна десила у мјесту Пријаковци код Бањалуке.

Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука објавила је стравичне фотографије са мјеста несреће.

Фотографије свједоче о силини удара у којем су четири аутомобила потпуно смрскана.

Несрећа у Пријаковцима
Несрећа у Пријаковцима

Подсјећамо, дојава о овој тешкој несрећи примљена је у суботу у 14.39 часова, након чега су спасиоци и медицинске екипе хитно изашли на терен. Призор који су затекли био је потресан – три особе су, нажалост, подлегле повредама на лицу мјеста, док су три особе превезене у болницу.

У несрећи је повријеђена трочлана руска породица, брачни пар и њихово осмогодишње дијете, који су хитно збринути у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

Амбасада Русије у Босни и Херцеговини потврдила је да прати стање повријеђених држављана и да су у контакту са надлежним органима.

Несрећа у Пријаковцима
Несрећа у Пријаковцима

И док се љекари боре за живот повријеђених, јавност је и даље у шоку због епилога ове драме на магистралном путу. Идентитет настрадалих особа, двије женске и једне мушке особе, још увијек није званично саопштен, а истрага о узроцима овог ужаса је у току.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Пријаковци

Бањалука

Коментари (3)

Више из рубрике

Страшна трагедија у Српској: Тинејџер се утопио у базену

Хроника

Страшна трагедија у Српској: Тинејџер се утопио у базену

2 ч

0
Мотоцикл оборен на путу након саобраћајне несреће на дионици Сарајево-Блажуј.

Хроника

Несрећа на брзој цести, мотоцикл оборен на путу: Једна особа повријеђена

5 ч

0
Зашто је неретва најхладнија

Хроника

Након скока са Старог моста нестао под водом: Брзом реакцијом спријечена трагедија

7 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Тинејџер покосио жену док је излазила из таксија: Преминула на лицу мјеста

9 ч

0

  • Најновије

20

13

Громови изазвали четири пожара у Хрватској

20

03

Шпанија без труна милости: С пола гаса самљели Саудијску Арабију

19

46

Инстаграм обрадовао кориснике новом промјеном

19

41

Изградња манастира на обронцима планина: Завјет завичају и српском роду

19

39

Први дан љета донио високе температуре

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима