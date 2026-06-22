Нису му платили радове, он им се осветио и све снимио

Аутор:АТВ редакција
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Један декоратер изразио је велико незадовољство након што га је клијент ангажовао за фарбање вртне ограде, али је након завршеног посла одбио да плати рачун.
Огорчен и, како се наводи, остављен без новца, предузетник је одлучио узети ствар у своје руке и узвратити на начин који је изазвао снажне реакције јавности.
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Истовремено је упутио и упозорење свима који нису задовољни услугом или покушавају избјећи плаћање.
Према доступним информацијама, клијент је ангажовао фирму Финишинг Тач Спрејерс како би његова вртна ограда добила ново рухо, што је посебно актуално током љета када се више времена проводи на отвореном. План је био да се изворна смеђа дрвена ограда претвори у модерну тамносиву завршну обраду, преноси "Дневно".
Али након што је посао завршен, клијент је изразио незадовољство резултатом и одбио платити обављени рад. Након што уплата није стигла, декоратер је, како наводи, био "јако напорно радио" на пројекту те је одлучио реаговати. У виралном ТикТок видеу приказао је спорну сиву ограду и објаснио што је услиједило након неплаћања:
"Не можемо платити, однијећемо је", изјавио је предузетник, описујући своју реакцију.
Затим је на ограду нанио средство за скидање боје те је испрао перачем високог притиска, чиме је панелима вратио њихову изворну златносмеђу боју:
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"Вратили смо нам боју јер купац није хтио платити", рекао је у видеу.
Након тога је гледаоце упитао: "Бисте ли учинили исто?", а у каснијем ажурирању додао је и да су га након свега поново контактирали.
"Траже од мене да се вратим и поново је обојим, рекавши да ће сада платити двоструки износ унапријед”, открио је.
Видео је брзо постао виралан и изазвао низ коментара корисника друштвених мрежа.
Један је корисник написао:
"Никад не разумијем зашто људи мисле да једноставно не могу платити за обављени посао… нико више нема морала".
Други је коментарисао: "Изгледа боље сада".
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Трећи је додао: "Никад нећу разумјети зашто људи уништавају своје ограде ужасном сивом бојом. Кладим се да су били сретни што сада нису платили".
Један ТикТок корисник похвалио је потез привредника:
"Учинили сте им услугу, изгледа фантастично".
Ипак, појавило се и објашњење једног гледаоца који је покушао разјаснити технички дио: "Мислите да је перач под притиском скинуо боју? Очигледно је додао средство за скидање боје, а затим је испрао под притиском. Стога тај поглед ‘прије’".
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