Пожар уништио имовину породице Мајсторовић: Власник сумња да је подметнут

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ватрена стихија прогутала је ноћас кућу, помоћне објекте, радионицу и возила породице Мајсторовић, а у пожару, на срећу, није било повријеђених.
Припадници Територијалне ватрогасно – спасилачке јединице, њих 12 са четири возила, са ватром су се борили више часова.
"Ријеч је о стамбено – пословном објекту 'Столарија Мајсторовић' у којем је ноћас, око два часа, букнуо пожар. Ватра је захватила радионицу, гаражу и комплетан стамбени објекат. Пожар смо локализовали око 5.30 часова, а уз четири ватрогасна возила која су гасила пожар, два су достављала воду. Због опасности од ширења пожара у гашењу су нам помогла и два ватрогасна возила из Брода – саопштили су из дервентске ватрогасно – спасилачке јединице", кажу дервентски ватрогасци.
Хроника
Мајсторовић након пожара: Комшија ми је све запалио, нападао ме сјекиром
Власник објеката Мирослав Мајсторовић казао је да је штета тотална и да има оправдане индиције да је пожар подметнут.
"Штета је тотална. Кућа, гараже, возила, радионица, алати и мед, све је изгорјело. Овом пожару претходило је неколико немилих догађаја са комшијом и имам оправдане сумње да је ватра подметнута", рекао је Мајсторовић додајући да је пожар први примијетио његов унук, преноси "Дервентски лист".
"Њега је пробудио бљесак ватре, па је пробудио нас остале укућане. Истовремено, и комшије су примијетиле пожар и позвали су све службе, али нажалост ништа се није могло учинити. На крају, важно је да нико није повријеђен, а шта ћемо даље, отом – потом", казао је Мајсторовић.
На терену још увијек дежура једно ватрогасно возило, а званичне информације тек се очекују од полиције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
10
52
10
48
10
45
10
44
10
42
Тренутно на програму