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Препознајте швалера за само неколико минута: Ови гестови га одају

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 10:45

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kolega muškarac posao ruksak
Фото: Pexel/ Andrea Piacquadio

Препознати швалера можете већ у прве двије недјеље, много прије него што схватите колико вам је стао на срце.

На почетку је све бајка. Поруке без разлога, пажња у ситницама, ријечи које звуче као пјесма. А онда осјетите да се све дешава пребрзо, да вас обасипа њежностима док избјегава сваку дубљу тему. То није љубав. То је тактика.

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Они не траже везу, већ потврду. Не слушају да би вас упознали, већ да би пронашли сљедећи комплимент који ће вас разоружати. Приче су увјежбане, осмијеси темпирани, а нестанак увијек изненадан, али никад случајан.

Изјава љубави послије недјељу дана није романса, већ црвена застава

Најлакше је насјести баш на ово. Шармантан мушкарац вас послије прве недјеље зове „љубави моја“ и ви се осјећате као да сте освојили свијет. Проблем је у темпу. Право заљубљивање треба вријеме. Пребрза изјава љубави обично значи да је ту реченицу изговорио и прије вас, много пута. Жене које су прошле кроз то касније схвате једно: нису биле једине, биле су само сљедеће на реду.

Телефон му је важнији од вас, а он тврди да је „само фин“

Стална потреба за пажњом одаје женскароша брже од било чега. Профил пун ласкавих коментара, прсти који не испуштају телефон, спремност да флертује са сваком. Када га питате зашто толико виси на мрежама, добијате исти одговор: „Па само сам љубазан.“ Исте те поруке у том тренутку стижу на још десет адреса. Валидација му је гориво, а ви сте само један од извора.

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Како препознати швалера који бјежи од сваке озбиљне теме

Шарм без дубине је његова одбрана. Чим покренете разговор о заједничкој будућности, он се нашали или промени тему. Лагани, површни разговори му одговарају јер држе дистанцу и контролу. Мушкарац који избјегава сваки озбиљан разговор не чува вас, већ чува своју слободу да оде кад пожели.

(Крстарица)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

превара

швалерација

љубавни проблеми

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