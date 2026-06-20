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Како сачувати љубав и брак када дођу дјеца?

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 14:06

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Млади пар дијели њежни тренутак напољу у бујном, мирном пејзажу.
Фото: Hasel photos/Pexels

Дуг однос готово увијек носи успоне и падове. Ипак, према мишљењу психолошкиње Александре Соломон, пресудан корак ка здравијој вези јесте да брак посматрате као мјесто учења.

Промјене су неминовне, каже она, али начин на који им прилазимо прави разлику. Умјесто отпора, потребно је да развијемо радозналост. У љубавни однос уносимо сопствену прошлост, старе ране и обрасце понашања, па је важно да их препознамо када се активирају у контакту с партнером.

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1. Водите рачуна о себи

Добар партнер лакше постајемо када смо физички и емотивно стабилни. То значи довољно сна, квалитетну исхрану, кретање и начине да се изборимо са стресом. Када смо исцрпљени, обавезе према породици лакше доживимо као терет, а не као нешто вриједно.

Брига о себи подразумијева и мале радости – кафу с пријатељима, књигу, плес, хоби који нас пуни енергијом. Немогуће је давати другима ако смо потпуно испражњени. Када осјетите да сте на ивици, боље је направити паузу него рећи нешто због чега ћете се касније кајати.

2. Одржавајте блискост додиром

Додир је једноставан, али снажан начин да партнеру покажете да сте тим. Он ублажава свакодневне напетости и враћа осјећање повезаности. Важно је да није сваки контакт увод у секс.

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Држање за руке, загрљај при доласку кући, сједење једно уз друго на каучу, све то ствара сигурност и подсјећа вас да сте блиски, чак и када је дан био напоран.

3. Не одустајте од излазака удвоје

Када имате дјецу или захтјеван посао, лако је да веза склизне у логистику – ко вози, ко купује, ко кува. Зато је вријеме насамо драгоцјено. Подсјећа вас да сте партнери, пријатељи и љубавници, а не само организатори домаћинства.

Састанак не мора да буде скуп нити компликован. Шетња по крају, филм код куће, ручак у парку или партија друштвене игре могу бити сасвим довољни да обнове блискост.

4. Распитајте се како је партнер

Мале провјере током дана много значе. Једноставно питање: "Како си?" показује да вам је стало. Када знате шта партнера брине или радује, градите мост разумијевања, преноси Б92.

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Неки парови остају повезани порукама, фотографијама или шалама. Битно је да комуникација остане жива.

5. Говорите без оптуживања

Ако вас је нешто повриједило, покушајте да опишете ситуацију умјесто да нападнете. Раздвојте чињенице од приче коју сте у глави створили о њима.

Такав приступ повећава шансу да добијете емпатију и одговорност, умјесто одбране и нових оптужби. А када ви погријешите, признајте и извините се.

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