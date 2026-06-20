Од еболе преминуло и 17 здравствених радника

Аутор:АТВ редакција
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У Конгу је 17 здравствених радника ангажованих у борби против епидемије еболе преминуло, а 75 је заражено, саопштила је Свјетска здравствена организација (СЗО).
То значи да је 20,46 одсто заражених подлегло болести – изјавила је вршилац дужности директора СЗО за ванредне ситуације у афричком региону Мари Розелин Белизер.
Она је истакла да се, упркос појачаним мјерама јавног здравља, епидемија и даље убрзано шири у Конгу, те да је у 33 здравствене зоне у три провинције забиљежен појачан пренос заразе.
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Према подацима Министарства здравља Конга, до сада је забиљежено укупно 896 потврђених случајева еболе и 232 потврђена смртна случаја, док се 78 пацијената опоравило.
(СРНА)
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