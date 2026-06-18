Стручњаци одабрали најздравију орашасту намирницу, ево зашто је најбољи избор

Аутор:АТВ редакција
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Орашасти плодови су практичан, хранљив и свестран избор за брзи међуоброк или као здрав додатак јелима. Међутим, у мору различитих опција поставља се питање који је орашасти плод најбољи избор.
Дијететичари с којима је разговарао портал Health.com сложни су око тога да су бадеми најздравији орашасти плод који можете јести.
"Када се у обзир узму хранљивост, прилагодљивост и могућности примјене, то би морали бити бадеми", изјавила је регистрована дијететичарка Џенел Бобер. С њом се слаже и колегиница Мара Бароуз: "Бадеми су мој омиљени орашасти плод због бројних здравствених предности које нуде".
Дијететичари истичу бадеме због њиховог импресивног нутритивног профила, потенцијалних здравствених користи и изузетне свестраности у кухињи.
"Бадеми су одличан извор биљних протеина, са око 6 грама по порцији од 28 грама, што је више од многих других орашастих плодова, укључујући индијске орашчиће и орахе", појаснила је Бароуз.
"Добар су извор влакана, која помажу варењу и подстичу редовност", рекла је Бароуз.
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Осим тога, бадеми се истичу високим удјелом незасићених масти здравих за срце и витамином Е, нутријентом који штити ћелије од оксидативног стреса. Студије указују на то да особе које једу више хране богате здравим мастима и витамином Е, попут бадема, имају мањи ризик од развоја срчаних болести. Бадеми су и добар извор магнезијума, минерала неопходног за здрав крвни притисак и регулацију нивоа шећера у крви.
"Тај трио нутријената - масти, влакна и протеини - помаже у одржавању осјећаја ситости", изјавила је за Health спортска дијететичарка Роксана Ехсани. Поред здравствених предности, бадеми су укусни и изузетно свестрани те се лако уклапају у слатке и слане рецепте.
Бадеми су пуни хранљивих материја. Порција од 28 грама сирових бадема садржи 164 калорије, 14,1 грам масти, 6,12 грама угљених хидрата, 3,5 грама влакана и 6 грама протеина. Та количина такође обезбеђује 7,26 милиграма витамина Е, што је 48% препорученог дневног уноса, као и 76,5 милиграма магнезијума, што чини 18,2% препорученог дневног уноса.
Могућности коришћења бадема готово су бескрајне, а дијететичари препоручују неколико једноставних начина. Можете их користити као додатак јогурту, овсеној каши и салатама или њима заменити пињоле у припреми домаћег песта. Такође их можете додати у смутије за орашаст укус и кремастију текстуру, а одлични су као брзи међуоброк у комбинацији са воћем и сиром или уз мало тамне чоколаде.
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