Расте број обољелих од еболе: Епидемија би могла бити најгора до сада?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Број потврђених случајева еболе у Конгу порастао је на 837, укључујући 196 смртних исхода, наводи се у подацима које је објавила Влада.
Ово је укупан број потврђених случајева до данас, према извјештају о ситуацији у којем је документовано 29 нових случајева заразе и четири нова смртна случаја у претходна 24 часа.
Свијет
Током абортуса преминула дјевојка коју је силовао шефов син
Генерални директор афричких центара за контролу и превенцију болести Жан Касеја упозорио је да би актуелна епидемија еболе у Конгу могла да буде најгора до сада.
Он је рекао да се није ушло у траг десетинама хиљада људи који су били у контакту са обољелима.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Најновије
Тренутно на програму