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Расте број обољелих од еболе: Епидемија би могла бити најгора до сада?

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АТВ
16.06.2026 19:40

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Здравствени радник дезинфикује кола хитне помоћи у центру за лијечење Монгбвалу која су превозила пацијента за кога се сумња да је оболио од еболе у ​​Монгбвалуу, Конго, у петак, 5. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Број потврђених случајева еболе у Конгу порастао је на 837, укључујући 196 смртних исхода, наводи се у подацима које је објавила Влада.

Ово је укупан број потврђених случајева до данас, према извјештају о ситуацији у којем је документовано 29 нових случајева заразе и четири нова смртна случаја у претходна 24 часа.

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Генерални директор афричких центара за контролу и превенцију болести Жан Касеја упозорио је да би актуелна епидемија еболе у Конгу могла да буде најгора до сада.

Он је рекао да се није ушло у траг десетинама хиљада људи који су били у контакту са обољелима.

(СРНА)

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Тагови :

ебола

Ебола вирус

здравље

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