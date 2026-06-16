Мушкарца убио гром испред куће, покушао да се склони од невремена: Трагедија у Чачку

Аутор:АТВ
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Предо Г. (79) из села Петница недалеко од Чачка настрадао је јуче усљед удара грома.
Гром је ударио у кућу у којој се налазила његова супруга, док је несрећни човјек у том тренутку био испред, тражећи заклон од невремена.
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"Наједном су наишли облаци и чули смо да је гром ударио негдје у близини. Није било олује, већ само киша и неколико јаких удара грома. Предо је у тренутку грмљавине био испред куће, тачније кренуо је да се склони од кише. Муња га је стигла испред кућног прага. Све се одиграло у минуту. Убрзо су стигли Хитна помоћ и ватрогасци" прича Милан, комшија брачног пара у засеоку Стевановићи.
Додаје да је невријеме почело нешто послије 19 часова и да ништа није указивало на трагедију.
"Преминуо је на путу до болнице, од посљедица удара грома. Покушали су да га реанимирају, али безуспјешно. Жену су љекари успјели да поврате и она се налази у чачанској болници" прича комшија.
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Комшије кажу да је од удара грома планула комплетна инсталација на породичној кући брачног пара, али да је ватра брзо локализована брзом интервенцијом ватрогасаца.
(Курир)
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