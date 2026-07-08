Напад током вожње: Туристкиња тврди да је доживјела сексуално узнемиравање у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Туристкиња и активисткиња Алиса Чапман (Alice Chapman) подијелила је непријатно искуство које је доживјела током боравка у Босни и Херцеговини.
Према њеним објавама на Инстаграму, Чапман је током аутостопирања у околини Мостара доживјела узнемирујућу ситуацију када ју је, како тврди, мушкарац који јој је понудио превоз непримјерено додиривао.
На снимцима које је објавила могло се видјети како јој непознати мушкарац нуди превоз, након чега је, према њеним ријечима, покушао да пређе границу допуштеног. Чапман је навела да му је јасно рекла да то не смије да ради, након чега је успјела да напусти возило.
Истакла је да јој није било лако да ово објави јер је приказан њен рањиви тренутак.
„Искрено, више ме било страх да га објавим на интернету него самог напада. Када је видео тако брзо уклоњен, имала сам осјећај као да ми је одузет дио достојанства“, казала је Чапман.
Објаснила је да је снимак подијелила како би указала на проблем мизогиније и насиља над женама.
„Имала сам чврст доказ онога што се догодило, што је ријеткост у оваквим ситуацијама. Жељела сам да људи схвате да је насиље мушкараца над женама стварно“, поручила је.
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Чапман је додала да не негира ризике аутостопирања, али сматра да се овдје не ради само о томе, него о понашању појединаца који сматрају да имају право на туђа тијела.
„Ја сам жртва и ништа није објављено без мог пристанка. Жељела сам да подигнем свијест о правима жена и охрабрим друге жене да наставе да живе своје авантуре“, навела је Чапман.
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