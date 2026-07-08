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Волите љето: Нова прогноза ће вас потпуно шокирати

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 14:58

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Тамни облаци прекрили су небо у бањалучком насељу Пријечани.
Фото: АТВ

Уколико сте љубитељ љета најновија прогноза коју је објавио познати метеоролог Марко Чубрило потпуно ће вас шокирати.

У нашем региону данас пролазно наоблачење, понегдје уз слабу кишу или пљусак, без велике врућине у најави.

Од сутра па до краја недјеље промјењиво облачно уз сунчане интервале и могућу рјеђу појаву пљускова, посебно у недјељу на планинама.

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Од недјеље и даље нестабилно уз могуће локалне пљускове, који би око 15. јула били могући и у низијама, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог Марко Чубрило.

Затим суво и умјерено топло, док је око 20. јула могуће конкретније погоршање. Нема најаве екстремно високих температура.

Данас ће уследити пролазно наоблачење које ће понегдје условити појаву кише или локалног пљуска, али не треба очекивати обилне падавине. Дуваћу слаб до умјерен сјеверозападни вјетар, док ће се дневни максимуми кретати од 24 на сјеверу до 31 на југу региона.

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Од сутра па до краја недеље умјерено топло уз рјеђу појаву локалних пљускова, углавном на планинама, и то посебно у недјељу. Тих дана ће висински циклон са центром над Украјином спречавати продор топлог ваздуха са југозапада ка нама, па ће владати умјерено топло вријеме, углавном уз максимуме од 25 до 30 степени Целзијуса.

Сљедеће недјеље би вјероватноћа пљускова мало порасла и у низијама, док би температура ваздуха била у мањем паду и требала би се кретати од 23 до 28 степени Целзијуса.

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Од 14. до 20. јула углавном се очекује топлије и суво вријеме. Максимуми не би требали одлазити у екстремно високе вриједности и углавном би се кретали од 26 до 34 степена Целзијуса, а у залеђу Јадрана око 37 степени Целзијуса.

Освјежење уз падавине је могуће око 20. јула.

Наставља се умјерен тип љета и, за сада, све до краја мјесеца велике врућине нису видљиве, преноси "Српска инфо".

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