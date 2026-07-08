Послије пијанке у пабу отац "изгубио контролу" и усмртио сина старог 4 недјеље

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Тони Бартлет (39) из Аксминстера, у грофовији Девон, проглашен је кривим за убиство свог четворонедјељног сина Атикуса, којег је насмрт претукао снажним тресењем.
На суђењу пред Крунским судом у Бристолу речено је да је Тони Бартлет свом сину Атикусу нанио тешке повреде у тренутку „чистог насиља“, када га је снажно протресао у породичној кући у граду Чарду, пренио је „Мирор“ (The Mirror).
Суд је чуо да је Атикус током инцидента, који се догодио 16. јула 2022. године, задобио тешке унутрашње повреде мозга и кичмене мождине, од којих је преминуо у болници седам дана касније.
Беба је такође имала три прелома ребара, за које је суду речено да нису могли настати током покушаја реанимације.
Након четворонедјељног суђења пред Крунским судом у Бристолу, порота га је прогласила кривим за убиство, а изрицање пресуде биће касније овог мјесеца. Бартлет, који ради као поштар, негирао је оптужбе и за убиство из нехата и за убиство. Када је прочитана пресуда, ухватио се за главу, сагнуо и заплакао.
Његова бивша партнерка и Атикусова мајка, Евелин Балентајн, првобитно је била ухапшена, али је касније у поступку добила статус свједока. Против ње није подигнута ниједна кривична пријава, а свједочила је на Бартлетовом суђењу.
Поротници су чули да су Бартлет и Балентајнова те вечери отишли у паб и комичарски клуб, што је био њихов први заједнички излазак од Атикусовог рођења. Мајка Евелин Балентајн, Рејчел Донован, и њен супруг Ендру дошли су у породичну кућу у Чарду, у грофовији Сомерсет, како би причували бебу.
Током вечери, Бартлет је попио осам и по пинти пива, након чега се, нешто прије 23 часа, заједно са Балентајновом вратио кући.
Тужилац Чарлс Роу, краљевски савјетник (KC), рекао је пороти да су Бартлетов „губитак контроле и фрустрација“ готово сигурно били „подстакнути“ чињеницом да је попио осам и по пинти пива.
„Бартлет не може да призна сам себи да је, док је био пијан, у тренутку чистог насиља учинио нешто због чега ће се кајати до краја живота“, рекао је тужилац.
Евелин Балентајн се попела на спрат да скине шминку и оставила Бартлета са Атикусом на софи у приземљу. Суд је чуо да је Атикуса било тешко хранити и да је то понекад могло трајати и сат времена.
Те вечери био је „сив“ и требало му је времена да попије млијеко. Када се Евелин Балентајн вратила у приземље неколико минута касније, рекла је да је чула четворонедјељну бебу, која је још била у Бартлетовом крилу, како „прави два велика гутљаја, као да покушава да удахне, али није могла“.
Подигла је бебу, али је рекла суду да је њен син „постао сав млитав“ и сив. Покушала је да га протресе јер „није дисао“ и жељела је да га „пробуди“.
Почела је да вришти, речено је пороти, и вратила је бебу Бартлету док је покушавала да добије помоћ од комшија. Позвала је 11 и рекла оператеру да из бебиног носа излазе пјенаста супстанца и млијеко. Рекла је: „Моја беба не дише, можете ли, молим вас, доћи.“
Медицински стручњак је рекао да су Атикусове повреде у складу са онима које се обично задобијају у „саобраћајним незгодама при великим брзинама или паду са вишеспратнице“.
Дјечији неурохирург Амедео Калисто, који је прегледао бебине повреде, додао је да је четворонедјељна беба задобила „значајну трауму главе“, при чему су вене на врху главе биле „истегнуте и покидане“.
Говорећи са полицијом касније те ноћи, Бартлет је рекао да је Атикус „изгледао као да испушта неке муцаве звуке“ и да је „одједном изгледао беживотно, а затим још беживотније, и испуштао овај чудан звук отежаног дисања“.
У полицијском интервјуу два дана након инцидента, Бартлет је рекао да је дао Атикусу флашицу када се његова партнерка попела на спрат, али да он није хтио да пије. Додао је да је „трљао и тапкао“ Атикуса и љуљао га на кољену, али је мислио да има гасове.
Рекао је да је неколико тренутака касније испустио мало гаса и испустио звук гутања „скоро као да му је то посљедњи дах“. Када су га полицајци питали да ли је он изазвао повреде, рекао је: „Не мислим, не. Нисам га тресао.“
Међутим, на каснијем полицијском саслушању у октобру те године, Бартлет је рекао:
„Можда сам био пијан, нисам се правилно опходио према њему.“
Порота је такође чула да је мајка дјетета рекла медицинској сестри у вријеме блиско инциденту:
„Знам да се нешто догодило у та два минута док сам била ван собе, али не знам шта.“
Када су болничари стигли на лице мјеста, рекли су да је било „хаотично“ и да је комшија вршио кардиопулмоналну реанимацију дјетета.
Атикус је колима Хитне помоћи одвезен у болницу Масгроув Парк, а затим у Бристолску краљевску болницу (BRI) у раним јутарњим сатима сљедећег дана.
Бартлет је ухапшен сљедећег дана у болници, гдје је Балентајнова медицинским сестрама рекла да вјерује да њен партнер то није могао да уради.
„Он никада не би повриједио свог сина“, рекла је.
Након што је обома родитељима речено да је „мало вјероватно да ће Атикус моћи да живи самосталним животом“, четворонедјељна беба скинута је са респиратора 23. јула.
Изрицање пресуде оцу монструму заказано је за 24. јул.
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