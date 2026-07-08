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Крај и за Далића: Више није селектор Хрватске!

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 17:14

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Крај и за Далића: Више није селектор Хрватске!
Фото: Tanjug / AP / Mike Stewart

Златко Далић није више селектор репрезентације Хрватске, саопштио је данас Фудбалски савез Хрватске.

У саопштењу се наводи да је Далић на данашњем састанку обавијестио предсједника ХНС-а Маријана Кустића да је послије Свјетског првенства одлучио да више не буде селектор Хрватске.

Фудбалска репрезентација Хрватске елиминисана је у шеснаестини финала СП од селекције Португала (1:2).

- Улога селектора захтијева пуно тешких одлука, али ова ми је сигурно била најтежа. Увијек сам говорио да нема веће части од вођења своје репрезентације и да не могу да имам важнији, одговорнији и љепши посао од овог. Када сам преузео репрезентацију, вјеровао сам и у играчки квалитет и у себе, али нисам се усудио ни да сањам да ћемо да остваримо све оно што смо остварили у ових скоро девет година - изјавио је, између осталог, Далић, пренио је ХНС.

Далић (59) је преузео репрезентацију Хрватске 2017. године. Он је са селекцијом Хрватске на Свјетском првенству 2018. године у Русији освојио друго мјесто. Хрватска је тада у финалу СП поражена од Француске резултатом 4:2.

Фудбалери Хрватске су на СП 2022. године у Катару заузели треће мјесто. Хрватска је 2023. године у финалу УЕФА Лиге нација послије пенала поражена од Шпаније (4:5).

Далић је прије Хрватске тренирао Ал Аин, Ал Хилал, Ал Фаисали, Славен, Динамо из Тиране, Ријеку и Вартекс.

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Тагови :

Златко Далић

Свјетско првенство 2026

Хрватска

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