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Цвијановић: Празник фудбала у Бањалуци, Борац одиграо утакмицу за понос

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 08:04

Коментари:

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Цвијановић: Празник фудбала у Бањалуци, Борац одиграо утакмицу за понос
Фото: ATV

Ношен сјајном атмосфером и громогласном подршком са трибина, Борац је одиграо европску утакмицу за понос и памћење, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Празник фудбала синоћ у Бањалуци! Против веома респектабилног противника, играчи Борца показали су квалитет, борбеност и карактер. Одличном игром дошли су до резултата који пред реванш у Софији оставља довољно простора за вјеру и оптимизам. Поносни смо на ове момке! Поносни смо на европски Борац", истиче Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, фудбалери бањалучког Борца одиграли су неријешено против Левског из Софије, у 1. колу квалификација за Лигу шампиона.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

ФК Борац

Коментари (2)

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