Цвијановић: Празник фудбала у Бањалуци, Борац одиграо утакмицу за понос

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Ношен сјајном атмосфером и громогласном подршком са трибина, Борац је одиграо европску утакмицу за понос и памћење, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Празник фудбала синоћ у Бањалуци! Против веома респектабилног противника, играчи Борца показали су квалитет, борбеност и карактер. Одличном игром дошли су до резултата који пред реванш у Софији оставља довољно простора за вјеру и оптимизам. Поносни смо на ове момке! Поносни смо на европски Борац", истиче Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Празник фудбала синоћ у Бањалуци!— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) July 8, 2026
Ношен сјајном атмосфером и громогласном подршком са трибина, Борац је одиграо европску утакмицу за понос и памћење.
Против веома респектабилног противника, играчи Борца показали су квалитет, борбеност и карактер. Одличном игром дошли су до…
Подсјећамо, фудбалери бањалучког Борца одиграли су неријешено против Левског из Софије, у 1. колу квалификација за Лигу шампиона.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч4
Република Српска
12 ч2
Република Српска
13 ч4
Република Српска
14 ч0
Најновије
10
08
10
01
09
59
09
53
09
50
Тренутно на програму