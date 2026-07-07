Цвијановић Стевандићу: Немојте истјеривати Вукановића, молим вас, желим да му објасним

Аутор:АТВ редакција
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Занимљива ситуација виђена је данас у Народној скупштини, када је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић замолила предсједника Скупштине Ненада Стевандића да не избацује посланик Небојшу Вукановића, који јој је упадао у ријеч.
"Немојте га истјеривати, желим да му објасним. Ја не желим да га избаците, желим да му кажем", рекла је Цвијановић, док је Стевандић поручио да ће Вукановић "излетјети брзином муње".
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