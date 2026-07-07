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Цвијановић Стевандићу: Немојте истјеривати Вукановића, молим вас, желим да му објасним

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 21:20

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Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић
Фото: Срна

Занимљива ситуација виђена је данас у Народној скупштини, када је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић замолила предсједника Скупштине Ненада Стевандића да не избацује посланик Небојшу Вукановића, који јој је упадао у ријеч.

"Немојте га истјеривати, желим да му објасним. Ја не желим да га избаците, желим да му кажем", рекла је Цвијановић, док је Стевандић поручио да ће Вукановић "излетјети брзином муње".

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Ненад Стевандић

Небојша Вукановић

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