Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да се активно и перманентно ради на запошљавању дјеце погинулих бораца, те да ће бити прозвани руководиоци јавних предузећа, установа и институција који их не запосле.
Минић је похвалио Министарство унутрашњих послова Републике Српске у коме је запослено много дјеце погинулих бораца.
"Тамо је запослено више од 1.000 дјеце погинулих бораца и они имају приоритет при запошљавању у тој институцији. Сваки дан на том плану зовемо све јавне институције, установе и предузећа. Они који неће по томе да поступе биће јавно прозвани и кажњени док поменути и комплексан процес не завршимо", рекао је Минић током скупштинске расправе о Декларацији о заштити виталних националних интереса српског народа у БиХ.
Он је упитао градоначелника Бањалуке Драшка Станивуковића - колико је дјеце погинулих бораца запослио?
Минић је рекао да се активно и путем институција штити и имовина Српске.
"Раније сам био министар пољопривреде Српске и могу да кажем да су све наше шуме укњижене на Српску", нагласио је Минић и додао да то исто раде и друге републичке институције, попут Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.
Минић је рекао да нико не треба да страначки "боји" Борачку организацију Републике Српске, јер је с њеним људима покренута маса позитивних ствари на плану системског рјешавања проблема борачких категорија.
Он је опозиционим посланицима поручио да увијек имају у виду да је лидер СНСД-а Милорад Додик за предсједника Српске изабран стотинама хиљада гласова.
"Ако ви Додика у том погледу не признајете суштински, значи да се слажете са оним што је радио Кристијан Шмит када је измијенио Кривични закон БиХ, а што је довело до смјене легитимно и легално изабраног предсједника Српске, иако је само радио свој посао", истакао је Минић и закључио да је за њега у том смислу Додик и даље предсједник, преноси Срна
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