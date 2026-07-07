Букти пожар у Хрватској: Ватрогасци спречавају ширење ватре

Аутор:АТВ редакција
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Ватрогасци спречавају ширење пожара у природном резервату код Метковића на граници с Босном и Херцеговином, саопштила је данас хрватска ватрогасна служба.
У саопштењу се наводи да је пожар у недоступном мочварном подручју природног резервата код Метковића и даље активан, а да ватрогасци, уз помоћ канадера и авиона "Аир Трацтор" спречавају његово ширење, пренио је Индекс.
Истиче се да мочварни терен потпуно отежава кретање ватрогасаца, док возила могу да дjелују само с пута, као и да ватрогасци спречавају ширење пожара на оближње пластенике и пољопривредне површине.
У саопштењу се наводи да ће током ноћи на пожаришту бити дежурни ватрогасци.
На терену је укупно 16 ватрогасаца са седам возила из Јавне ватрогасне јединице Метковић и добровољних ватрогасних друштава Метковић и Вид, а на гашењу су ангажована и два канадера и један "Аир-Трацтор".
Пожар у мочварном подручју природног резервата код Метковића букнуо је у понедjељак увече.
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