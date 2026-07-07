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Букти пожар у Хрватској: Ватрогасци спречавају ширење ватре

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 21:29

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Фото: Pexel/Oscar Sánchez

Ватрогасци спречавају ширење пожара у природном резервату код Метковића на граници с Босном и Херцеговином, саопштила је данас хрватска ватрогасна служба.

У саопштењу се наводи да је пожар у недоступном мочварном подручју природног резервата код Метковића и даље активан, а да ватрогасци, уз помоћ канадера и авиона "Аир Трацтор" спречавају његово ширење, пренио је Индекс.

Истиче се да мочварни терен потпуно отежава кретање ватрогасаца, док возила могу да дjелују само с пута, као и да ватрогасци спречавају ширење пожара на оближње пластенике и пољопривредне површине.

У саопштењу се наводи да ће током ноћи на пожаришту бити дежурни ватрогасци.

На терену је укупно 16 ватрогасаца са седам возила из Јавне ватрогасне јединице Метковић и добровољних ватрогасних друштава Метковић и Вид, а на гашењу су ангажована и два канадера и један "Аир-Трацтор".

Пожар у мочварном подручју природног резервата код Метковића букнуо је у понедjељак увече.

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Тагови :

Хрватска

пожар

ватра

Ватрогасци

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