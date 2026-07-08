Додик: Српска неће одустати од себе, вјерујем у боље дане

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да вјерује у боље дане Републике Српске и нагласио да је рехабилитација регионалног пута од Српца до Лакташа важна не само за овај крај него и за Бањалуку са којом се повезује.
"Мораћемо не само да уредимо овај пут него и неке односе. Видимо да безочна експлоатација шљунка доводи до претовара који разваљују сваки пут који изградимо. Веома брзо пропадају, мораћемо да учинимо далеко озбиљнијом ову ситуацију и забранимо транспорт на начин који угрожава јавно добро", рекао је Додик.
Истакао је да ће 30 километара модернизације пута поправити квалитет живота у Српцу и очекује да ће радови бити завршени за годину дана.
"За годину дана ћемо доћи да отворимо овај пут", истакао је Додик у обраћању на свечаности поводом почетка радова.
Додик је рекао да је предузеће "МГ Минд" добар извођач и похвалио квалитет који стоји иза ове компаније и рачуна да ће једнако тако бити урађен и овај пут.
Нагласио је да 19 милиона КМ није мали новац за овај пут који треба да издвоји Република, те напоменуо да у овој години Српска реконструише укупно 350 километара што говори о томе да се њена власт веома одговорно односи и да ће наставити да ради у најбољем интересу српског народа на овом простору.
Он је нагласио да Република Српска данас боље стоји него прошле године, када је цијело њено руководство било прогањано од муслиманских власти у Сарајеву и дијела међународног фактора, али су успјели да стабилизују те прилике и довели се у позицију да се може инвестирати.
Подсјетио да је укупан инвестициони потенцијал који треба да буде завршен у наредним годинама преко седам милијарди КМ и да је то највећи инвестициони оквир који је Српска имала до сада.
"Желимо да завршимо дионице ауто-пута и повежемо се са Србијом, али и да изградимо путеве брзе саобраћајнице према источном дијелу Републике Српске", додао је Додик.
Он је напоменуо да је јуче на Сокоцу био на озваничењу радова на изградњи треће траке за спора возила, те додао да ће се то једнако радити у овој локалној заједници, и у Херцеговини гдје ће до јесени вјероватно бити уведени извођачи радова на путу који повезује Билећу и Требиње.
"Република Српска неће одустати од себе, права да живимо слободно, да располажемо са добрима која нам припадају, наставиће да побољшава квалитете живота", нагласио је Додик.
Захвалио је Српској православној цркви на свему што чини у својој значајној мисији јер је вратила народ вјери. "Увијек када смо заједно са Црквом знамо да радимо најбоље послове", рекао је Додик.
Додао је да је митрополит бањалучки Јефрем градитељ који ће бити забиљежен као човјек који је изградио највише цркава на простору епархије, преко 300 цркава и неколико манастира.
"То све чини да будемо бољи не само у погледу инфраструктуре него да будемо и бољи људи. Веома сам оптимистичан, вјерујем у боље дане Републике Српске", рекао је Додик и истакао да треба сагледати како се очувала Република Српска у овим турбулентним временима.
Реконструкција пута Србац-Лакташи није значајна за двије локалне заједнице, већ и за цијелу регију и Републику Српску, рекао је начелник Лакташа Мирослав Бојић.
Приликом обраћања на свечаности у Српцу поводом почетка реконструкције пута, Бојић је додао да је ова дионица од великог значаја за пољопривреднике, привреднике, све грађане и људе који долазе у Републику Српску.
Изразио је наду да ће се, већ за годину дана, сви грађани возити модерним и квалитетним путем, јер, како тврди, радове изводи озбиљан и одговоран извођач.
Подсјетио је да су прије двије године покренули иницијативу према Влади Републике Српске да овај пут добије статус регионалног пута за шта су добили пуну подршку, свјесни да ће промјена статуса омогућити да реконструкција буде реализована у што краћем року.
"Сигуран сам да ће сви становници овог краја бити изузетно задовољни реализацијом овог пројекта и да ће бити добро искориштена као подстицај за даљи развој наших локалних заједница", истакао је Бојић.
Захвалио је Влади Републике Српске, као и предсједнику СНСД-а Милораду Додику, који пружа подршку оваквим инфраструктурним пројектима.
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