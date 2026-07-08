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Ђоко Екватор није плаћао ни читуље

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 14:33

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Ђорђе Давидовић, познатији као Ђоко Екватор
Фото: Screenshot / YouTube

Ђорђо Давидовић, власник компаније Екватор над којом је покренут стечај није плаћао ни огласе, ни читуље које су објављиване у новинама по наруџбеницама из његове компаније.

У стечајном поступку, како пише портал "Капитал", пријављено је потраживање по основу неплаћених рекламних текстова, огласа и читуља у износу од чак 18.397 марака, а посебно морбидно је што се међу неплаћеним читуљама налази и читуља његовој покојној мајци.

djoko ekvator

Хроника

Ђоко Екватор у ресторану "појео" пословни простор вриједан 156.000 КМ

Поред мајке, нису плаћене читуље за још осам преминулих особа, његових пословних сарадника и пријатеља чија имена из пијетета нећемо спомињати.

Крајње гротескно је што није плаћена ни читуља покојном власнику ресторана Врбас у Бањалуци. Гротескно је зато што је Давидовић у ресторану "Врбас" без плаћања појео и попио чак 167.760 КМ, да би касније неплаћене рачуне рјешавао компензацијом, додаје поменути портал.

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Тагови :

Ђоко Екватор

Ђорђе Давидовић

Екватор

Читуље

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