Ђоко Екватор није плаћао ни читуље

Аутор:АТВ редакција
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Ђорђо Давидовић, власник компаније Екватор над којом је покренут стечај није плаћао ни огласе, ни читуље које су објављиване у новинама по наруџбеницама из његове компаније.
У стечајном поступку, како пише портал "Капитал", пријављено је потраживање по основу неплаћених рекламних текстова, огласа и читуља у износу од чак 18.397 марака, а посебно морбидно је што се међу неплаћеним читуљама налази и читуља његовој покојној мајци.
Хроника
Ђоко Екватор у ресторану "појео" пословни простор вриједан 156.000 КМ
Поред мајке, нису плаћене читуље за још осам преминулих особа, његових пословних сарадника и пријатеља чија имена из пијетета нећемо спомињати.
Крајње гротескно је што није плаћена ни читуља покојном власнику ресторана Врбас у Бањалуци. Гротескно је зато што је Давидовић у ресторану "Врбас" без плаћања појео и попио чак 167.760 КМ, да би касније неплаћене рачуне рјешавао компензацијом, додаје поменути портал.
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