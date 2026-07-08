Министарство здравља: Неупућени Кресојевић злонамјерно креира лажне наративе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске одбацило је, као злонамјерне, тврдње посланика Бојана Кресојевића о Нацрту Закона о измјенама и допунама Закона о здравственим коморама.
Министарство је указало на бројне позиве из удружења здравствених радника који су изненађени бесмислицама изнесеним у јавност.
Република Српска
Стевандић: Црнадак дужан држави и фирмама, а прича о моралу и корупцији
"Истичемо да се неодговорним захтјевом за повлачење Нацрта закона из процедуре, наноси штета великом броју здравствених радника у Републици Српској", поручило је Министарство и додало:
"Наиме, морамо да укажемо да се овим Законом, осим додатне регулације постојећих комора које окупљају докторе медицине, докторе стоматологије и фармацеуте у Републици Српској, по први пут уводе Сестринска здравствена комора, Физиотерапеутска здравствена комора, Лабораторијско-санитарна здравствена комора, Радиолошка здравствена комора и Едукаторско-рехабилитациона здравствена комора. Ове коморе се оснивају управо на дугогодишњи захтјев ових професија, а на начин како је то регулисано у европским и земљама региона".
Република Српска
Република Српска уводи нова одликовања
Подсјетили су да коморе здравствених радника представљају темељ професионалне саморегулације и један су од кључних механизама за очување стручности, етичности и одговорности у здравственом систему.
"Њихова улога је обезбјеђивање да здравствене услуге пружају компетентни, стручно оспособљени и етички одговорни професионалци. Посебан значај има систем континуиране едукације, који ће коморе организовати и вредновати у складу са законом, чиме се обезбјеђује да здравствени радници прате савремена достигнућа медицине и континуирано унапређују своја знања и вјештине", кажу у Министарству.
Поред тога, додају, коморе ће активно учествовати у планирању развоја здравственог система, достављајући Министарству пројекције потреба за специјализацијама и супспецијализацијама, дајући мишљења на законе и друге прописе, покрећући иницијативе за њихово унапређење и сарађујући са свим релевантним институцијама у здравству.
"Једна од важних надлежности јесте и заштита професионалног угледа, достојанства и материјалних интереса здравствених радника, што доприноси јачању професионалног интегритета и стварању услова за квалитетнији рад у здравственом систему", кажу и закључују:
Свијет
Руси упозорили Турску: Напашће вас
"Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске увијек ће реаговати на покушаје појединаца или покрета да, зарад своје политичке добити, погрешним тумачењима, извртањем чињеница и креирањем лажних наратива о систему здравства направе пометњу у јавности, а чему смо и данас свједочили. Додатно, напомињемо да закон у форми нацрта, какав је и овај предложен, подразумијева и организовање стручних или јавних расправа управо са циљем разматрања различитих ставова и доласка до најбољих рјешења".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч2
Република Српска
3 ч4
Најновије
15
01
14
58
14
56
14
56
14
51
Тренутно на програму