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Министарство здравља: Неупућени Кресојевић злонамјерно креира лажне наративе

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 14:20

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Посланик ПСС-а Бојан Кресојевић на сједници НСРС одржаној 7. јула 2026. године.
Фото: АТВ

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске одбацило је, као злонамјерне, тврдње посланика Бојана Кресојевића о Нацрту Закона о измјенама и допунама Закона о здравственим коморама.

Министарство је указало на бројне позиве из удружења здравствених радника који су изненађени бесмислицама изнесеним у јавност.

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"Истичемо да се неодговорним захтјевом за повлачење Нацрта закона из процедуре, наноси штета великом броју здравствених радника у Републици Српској", поручило је Министарство и додало:

"Наиме, морамо да укажемо да се овим Законом, осим додатне регулације постојећих комора које окупљају докторе медицине, докторе стоматологије и фармацеуте у Републици Српској, по први пут уводе Сестринска здравствена комора, Физиотерапеутска здравствена комора, Лабораторијско-санитарна здравствена комора, Радиолошка здравствена комора и Едукаторско-рехабилитациона здравствена комора. Ове коморе се оснивају управо на дугогодишњи захтјев ових професија, а на начин како је то регулисано у европским и земљама региона".

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Подсјетили су да коморе здравствених радника представљају темељ професионалне саморегулације и један су од кључних механизама за очување стручности, етичности и одговорности у здравственом систему.

"Њихова улога је обезбјеђивање да здравствене услуге пружају компетентни, стручно оспособљени и етички одговорни професионалци. Посебан значај има систем континуиране едукације, који ће коморе организовати и вредновати у складу са законом, чиме се обезбјеђује да здравствени радници прате савремена достигнућа медицине и континуирано унапређују своја знања и вјештине", кажу у Министарству.

Поред тога, додају, коморе ће активно учествовати у планирању развоја здравственог система, достављајући Министарству пројекције потреба за специјализацијама и супспецијализацијама, дајући мишљења на законе и друге прописе, покрећући иницијативе за њихово унапређење и сарађујући са свим релевантним институцијама у здравству.

"Једна од важних надлежности јесте и заштита професионалног угледа, достојанства и материјалних интереса здравствених радника, што доприноси јачању професионалног интегритета и стварању услова за квалитетнији рад у здравственом систему", кажу и закључују:

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"Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске увијек ће реаговати на покушаје појединаца или покрета да, зарад своје политичке добити, погрешним тумачењима, извртањем чињеница и креирањем лажних наратива о систему здравства направе пометњу у јавности, а чему смо и данас свједочили. Додатно, напомињемо да закон у форми нацрта, какав је и овај предложен, подразумијева и организовање стручних или јавних расправа управо са циљем разматрања различитих ставова и доласка до најбољих рјешења".

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Тагови :

Бојан Кресојевић

Министарство здравља

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