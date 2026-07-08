Стевандић: Црнадак дужан држави и фирмама, а прича о моралу и корупцији

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Обичан народ плаћа рачуне, а неке чува полиција БиХ од извршења, када их не плате, истакао је предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић у расправи у Народној скупштини.
"Пресуде судова у Републици Српској су доказ да је Игор Црнадак дужан држави и приватним фирмама. Он сада прича о моралу и корупцији. То није срамота, то је лицемјерје и поганлук најгоре врсте", поручио је Стевандић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Обичан народ плаћа рачуне, а неке чува полиција БиХ од извршења, када их не плате. Пресуде судова у Републици Српској су доказ да је Игор Црнадак дужан држави и приватним фирмама. Он сада прича о моралу и корупцији. То није срамота, то је лицемјерје и поганлук најгоре врсте! pic.twitter.com/2EEvOrfKOX— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) July 8, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч2
Република Српска
1 ч2
Република Српска
3 ч4
Република Српска
7 ч5
Најновије
15
01
14
58
14
56
14
56
14
51
Тренутно на програму