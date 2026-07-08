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Стевандић: Црнадак дужан држави и фирмама, а прича о моралу и корупцији

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 14:04

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Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске
Фото: АТВ

Обичан народ плаћа рачуне, а неке чува полиција БиХ од извршења, када их не плате, истакао је предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић у расправи у Народној скупштини.

"Пресуде судова у Републици Српској су доказ да је Игор Црнадак дужан држави и приватним фирмама. Он сада прича о моралу и корупцији. То није срамота, то је лицемјерје и поганлук најгоре врсте", поручио је Стевандић у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Игор Црнадак

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