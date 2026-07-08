Logo

Момчило Перишић пуштен на слободу

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 15:01

Коментари:

1
Момчило Перишић пуштен на слободу
Фото: Youtube/Cirilica TV

Момчило Перишић, некадашњи начелник Генералштаба Војске Југославије, пуштен је на слободу 8. јула, након што је одслужио више од двије трећине четворогодишње затворске казне на коју је правоснажно осуђен због шпијунаже, потврдио је његов адвокат Новак Лукић за "Радио Слободна Европа".

"Усвојен је условни отпуст, након двије трећине издржане казне. Провео је у затвору скоро три године", казао је Лукић.

Додао је да се ради о одлуци Вишег суда у Београду која је донесена 25. јуна.

Временска прогноза, вријеме

Друштво

Волите љето: Нова прогноза ће вас потпуно шокирати

Перишић је проглашен кривим зато што је у марту 2002. године у мотелу на Ибарској магистрали у Београду тајни војни документ предао страној држави – службенику амбасаде САД у Београду, држављанину САД-а Џону Нејбору.

Перишић је предао записник са колегија начелника Генералштаба Војске Југославије одржаног 2001. године, а документ је означен степеном тајности "Војна тајна-строго повјерљиво".

Приликом интервенције представника сигурности Војске Југославије и војне полиције, документи су пронађени код овог држављанина САД-а.

Полиција РС

Хроника

Незгода у Бањалуци: Повријеђен мотоциклиста

Перишић је у вријеме хапшења 2002. године био потпредсједник владе, пише радио Слободна Европа.

Иначе, Перишић је првостепеном пресудом Вишег суда био осуђен на три године затвора.

Био је оптужен и пред Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију, где је првостепено био осуђен на 27 година затвора за ратне злочине.

Жалбено вијеће га је 2013. године правоснажно ослободило свих оптужби и наложило његово пуштање на слободу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Момчило Перишић

Коментари (1)

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Мушкарац пронађен мртав у аутомобилу: На тијелу видљиве повреде

2 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Језа код Куршумлије: Машина му одсјекла руку, пуштен кући

3 ч

0
Виши суд у Београду

Србија

У Београду одгођено суђење четворици официра из Хрватске

5 ч

0
ухапшена жена лисице на рукама затвор

Србија

Пао двојац: Кокаин паковали у лименке сока и омоте чоколадица

8 ч

0

  • Најновије

17

14

Крај и за Далића: Више није селектор Хрватске!

17

10

Центар дана, 08.07.2026.

17

06

Источно Сарајево: На више локација постављени плакати "Не БиХ у НАТО"

17

02

Минић: Гради се транссрпска магистрала од Новог Града до Београда

16

59

Додик: Српска неће одустати од себе, вјерујем у боље дане

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима