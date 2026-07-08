Момчило Перишић пуштен на слободу

Аутор:АТВ редакција
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Момчило Перишић, некадашњи начелник Генералштаба Војске Југославије, пуштен је на слободу 8. јула, након што је одслужио више од двије трећине четворогодишње затворске казне на коју је правоснажно осуђен због шпијунаже, потврдио је његов адвокат Новак Лукић за "Радио Слободна Европа".
"Усвојен је условни отпуст, након двије трећине издржане казне. Провео је у затвору скоро три године", казао је Лукић.
Додао је да се ради о одлуци Вишег суда у Београду која је донесена 25. јуна.
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Перишић је проглашен кривим зато што је у марту 2002. године у мотелу на Ибарској магистрали у Београду тајни војни документ предао страној држави – службенику амбасаде САД у Београду, држављанину САД-а Џону Нејбору.
Перишић је предао записник са колегија начелника Генералштаба Војске Југославије одржаног 2001. године, а документ је означен степеном тајности "Војна тајна-строго повјерљиво".
Приликом интервенције представника сигурности Војске Југославије и војне полиције, документи су пронађени код овог држављанина САД-а.
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Перишић је у вријеме хапшења 2002. године био потпредсједник владе, пише радио Слободна Европа.
Иначе, Перишић је првостепеном пресудом Вишег суда био осуђен на три године затвора.
Био је оптужен и пред Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију, где је првостепено био осуђен на 27 година затвора за ратне злочине.
Жалбено вијеће га је 2013. године правоснажно ослободило свих оптужби и наложило његово пуштање на слободу.
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