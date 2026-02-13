Logo
Ужас у парку: Дирао се пред дјецом, па дрвеном мотком изударао дјечака (14) по глави!

Телеграф

13.02.2026

Ужас у парку: Дирао се пред дјецом, па дрвеном мотком изударао дјечака (14) по глави!

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, Полицијска станица Нови Београд, у сарадњи са Трећим основним јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су М. П. (51) због сумње да је извршио кривична дјела полно узнемиравање и лака тјелесна повреда.

Осумњичени се синоћ, у једном парку на Новом Београду, непримјерено додиривао по интимним дијеловима тијела пред дјецом која су се тамо налазила и након што су она покушала да га отјерају, дрвеном мотком ударио у леђа и главу дјечака (14), нанијевши му лаке тјелесне повреде.

Полицијски службеници су брзо идентификовали и ухапсили осумњиченог, а дјечаку је љекарска помоћ указана у Универзитетској дјечјој клиници.

М. П. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву за кривична дјела полно узнемиравање и лака тјелесна повреда, бити приведен надлежном тужилаштву.

(Телеграф)

polno uznemiravanje

сексуално злостављање

