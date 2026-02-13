Logo
Јака олуја однијела два живота, скоро пола милиона људи без струје

Извор:

СРНА

13.02.2026

10:27

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Yohan Bonnet

Најмање двоје људи погинуло је усљед налета олује "Нилс" која је погодила југозападну Француску и дијелове Шпаније и изазвала обилне поплаве.

Према посљедњим подацима, једна особа погинула је данас у департману Тарн и Гарон, јавили су француски медији не износећи детаље.

Олуја "Нилс" јуче је однијела живот 55-годишњег возача камиона, када је грана пробила вјетробранско стакло.

У међувремену, око 450.000 домова је и даље без струје широм земље.

"Струју је добило 50 одсто од укупно 900.000 домаћинстава који су били без електричне енергије. Најтеже погођене регије су Нова Аквитанија са 292.000 домова и Окситанија са 153.000 домова", саопштио је јутрос "Енедис", главни оператор дистрибутивне мреже електричне енергије у Француској.

Из "Енедиса" додају да је компанија ангажовала 3.000 људи, укључујући 2.100 техничара, усљед невремена историјских размјера које је премашило чак и најпоузданије прогнозе након што је ноћас забиљежен вјетар који је дувао брзином већом од 160 километара на час.

Становницима је савјетовано да траже узвишења и избјегавају непотребна путовања јер су југозападни региони погођени великим поплавама, пише "Индипендент".

Волонтер цивилне заштите тешко је повријеђен и пребачен у болницу након што је дрво пало у мјесту Сан Боа де Љобрегат, а три радника у истом мјесту повријеђена су док су уклањала оборена стабла. Пета лица повријеђено је када се зид срушио у Виласар де Мару.

Пет људи је, такође, повријеђено у Шпанији док је олуја протутњала кроз Каталонију, обарајући дрвеће, због чега су школе затворене, а десетине летова отказане.

Више од 40 летова који полазе или стижу на аеродром "Ел Прат" у Барселони отказано је и очекују се додатна кашњења и отказивања.

Олуја се сада креће ка истоку и више не представља опасност. Ниједан департман јутрос није био под упозорењем на снажан вјетар.

Међутим, на западу, који је посљедњих седмица погођен обилним падавинама, департмани Жиронда и Лота и Гарона су под црвеним упозорењем на поплаве, што ће остати на снази и сутра.

Како је наведено, ниво воде ће наставити да расте, а значајне поплаве се очекују у току данашњег дана.

