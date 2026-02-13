Ухапшени због смрти бебе након што су пријавили побачај

13.02.2026
10:03
Коментари:0
Власти у Кентакију, у САД, ухапсиле су пар више од годину дана након што су пријавили побачај, а полиција је пронашла мртву бебу испред њихове куће.
Дин Бенет (27) и Чарлс Бенет (32) приведени су у понедјељак након једногодишње истраге о смрти новорођенчета у новембру 2024. године, извештава Newsweek .
Државна полиција Кентакија саопштила је да је велика порота подигла оптужницу против ње крајем јануара. Дин Бенет је оптужена за убиство из нехата, прикривање физичких доказа, скрнављење мртвог тијела и прикривање рођења дјетета. Њен супруг, Чарлс Бенет, оптужен је за убиство из нехата и прикривање рођења дјетета.
Истрага је покренута 29. новембра 2024. године, након хитног позива о жени која је одведена у болницу након могућег побачаја. У болници је пар рекао властима да је беба остављена у њиховој кући. Полиција је касније пронашла беживотно тијело дјетета изнад насипа испред куће. Мртвозорник је на лицу мјеста прогласио смрт, а тијело је послато на обдукцију.
Градови и општине
Драма са срећним крајем у Приједору: Беба рођена у колима хитне помоћи
Државна полиција није објавила узрок смрти нити старост посмртних остатака. Дин и Чарлс Бенет су у притвору, а рочиште је заказано за 2. март. Још увијек није познато да ли су ангажовали адвоката.
Случај долази само неколико недјеља након што је жена ухапшена због употребе дрога за прекид трудноће. Мелиса Спенсер (35) је првобитно оптужена за фетицид, али су тужиоци одустали од те оптужбе јер, према закону Кентакија, она не може бити примењена на жену која сама тражи абортус, објавио је Лексингтон Хералд-Лидер.
Спенсер се и даље суочава са оптужбама за прикривање рођења дјетета, скрнављење мртвог тијела и прикривање физичких доказа. За разлику од закона о фетициду, оптужба за убиство из нехата, која носи казну до пет година затвора, може се подићи против било које особе у Кентакију.
Најновије
Најчитаније
13
00
12
57
12
53
12
50
12
37
Тренутно на програму