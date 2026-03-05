Какво нас вријеме очекује сутра?

Аутор:АТВ
05.03.2026
13:49
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће преовладавати сунчано и топло вријеме.
У јутарњим часовима локално је могућа магла дуж ријечних долина и по котлинама, док се током дана очекује претежно сунчано вријеме уз пораст дневне температуре, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха биће од нула до пет, у вишим предјелима од минус три, а максимална од 15 до 20, у вишим предјелима од девет степени.
Дуваће слаб вјетар сјеверних смјерова.
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас је било мало до умјерено облачно, уз повремену кишу у јутарњим часовима, саопштио је Федерални хидрометеоролошки завод.
Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Хан Пијесак седам, Калиновик, Чемерно и Иван седло девет, Соколац 10, Кнежево 11, Гацко и Сребреница 12, Мркоњић Град и Сарајево 13, Рудо, Ливно и Тузла 14, Бијељина, Вишеград, Фоча и Шипово 15, Добој, Рибник, Требиње и Бугојно 16, Бањалука, Србац, Бихаћ, Дрвар и Сански Мост 17, Билећа, Нови Град, Приједор и Зеница 18, те Мостар 20 степени Целзијусових.
3 ч0
