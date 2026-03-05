Logo
Large banner

Какво нас вријеме очекује сутра?

Аутор:

АТВ

05.03.2026

13:49

Коментари:

0
Какво нас вријеме очекује сутра?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће преовладавати сунчано и топло вријеме.

У јутарњим часовима локално је могућа магла дуж ријечних долина и по котлинама, док се током дана очекује претежно сунчано вријеме уз пораст дневне температуре, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Кугла

Хроника

Крала из станова и варала суграђане "прорицањем судбине"

Минимална температура ваздуха биће од нула до пет, у вишим предјелима од минус три, а максимална од 15 до 20, у вишим предјелима од девет степени.

Дуваће слаб вјетар сјеверних смјерова.

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас је било мало до умјерено облачно, уз повремену кишу у јутарњим часовима, саопштио је Федерални хидрометеоролошки завод.

Евро

Регион

Возач из БиХ ухваћен са хрпом пара, добио папрену казну

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Хан Пијесак седам, Калиновик, Чемерно и Иван седло девет, Соколац 10, Кнежево 11, Гацко и Сребреница 12, Мркоњић Град и Сарајево 13, Рудо, Ливно и Тузла 14, Бијељина, Вишеград, Фоча и Шипово 15, Добој, Рибник, Требиње и Бугојно 16, Бањалука, Србац, Бихаћ, Дрвар и Сански Мост 17, Билећа, Нови Град, Приједор и Зеница 18, те Мостар 20 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

РХМЗ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како препознати швалера: Један знак га непогрешиво одаје

Љубав и секс

Како препознати швалера: Један знак га непогрешиво одаје

2 ч

0
Жељка Цвијановић, Ана Паулина Луна и Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Радује ме да је конгресменка Луна чула много добрих гласова о Српској

2 ч

0
Паркинг у Бањалуци скупљи него у приморским градовима

Бања Лука

Паркинг у Бањалуци скупљи него у приморским градовима

3 ч

2
Будимпешта у приправности због могућег активирања терористичких ћелија

Свијет

Будимпешта у приправности због могућег активирања терористичких ћелија

3 ч

0

Више из рубрике

Ови радари у Српској су највише кобни за возаче

Друштво

Ови радари у Српској су највише кобни за возаче

3 ч

0
Почеле исплате пензионерима: Ово су увећани износи

Друштво

Почеле исплате пензионерима: Ово су увећани износи

4 ч

0
Превозници протестују

Друштво

Нови проблеми: Са границе враћено 100 камиона из БиХ

4 ч

0
ИДДЕА апелује на грађане: Обавезно провјерите документе

Друштво

ИДДЕА апелује на грађане: Обавезно провјерите документе

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

29

Ухапшен Фочак са више од килограм дроге

16

18

Ужас! Матеус завршио у болници у Новом Пазару, Вук Драшкић на голу

16

15

Тотални крах бившег принца: Ендруа избацују из још једне резиденције

16

14

Хитно се огласила Зорица Брунцлик!

16

05

У овом случају ће Српска плаћати дио алиментације за дјецу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner