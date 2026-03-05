Шкодом ударио у семафор: Огласила се полиција о незгоди у Бањалуци

Аутор:АТВ
У саобраћајној несрећи у центру Бањалуке учествовала су два возила, те је забиљежена материјална штета, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Незгода се десила у 11.30 на раскрсници улица Ранка Шипке, Вука Караџића и Јована Дучића.
"У незгоди је оштећена свјетлосна саобраћајна сигнализација. Извршен је увиђај на лицу мјеста", истакли су они.
