Шкодом ударио у семафор: Огласила се полиција о незгоди у Бањалуци

АТВ

05.03.2026

14:43

Шкодом ударио у семафор: Огласила се полиција о незгоди у Бањалуци
Фото: АТВ

У саобраћајној несрећи у центру Бањалуке учествовала су два возила, те је забиљежена материјална штета, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Незгода се десила у 11.30 на раскрсници улица Ранка Шипке, Вука Караџића и Јована Дучића.

"У незгоди је оштећена свјетлосна саобраћајна сигнализација. Извршен је увиђај на лицу мјеста", истакли су они.

Саобраћајна незгода

Бањалука

удес

