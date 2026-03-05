Logo
Семафор ушао у хаубу шкоде: Жесток удес у центру Бањалуке

Аутор:

Стеван Лулић

05.03.2026

12:37

Удес у центру Бањалуке
Фото: Вибер

У центру Бањалуке дошло је до теже саобраћајне незгоде када се возач шкоде фабије закуцао у семафор.

До незгоде је дошло у близини ТЦ Емпоријум, а како се може видјети причињена је велика материјална штета.

Стуб семафора је ушао, сликовито речено, у хаубу аутомобила.

Још увијек нема информација да ли је у удесу неко повријеђен.

Такође, не знају се ни тачне околности под којима је до незгоде дошло.

Саобраћајна несрећа

удес

Бањалука

